"Słyszał, jaki jest kiepski". Wrócił z wyjątkowym rekordem





Foto: Jim Mone/AP/East News Derrick Rose robił niesamowite rzeczy na parkiecie

Środowy wieczór w lidze NBA należał do Derricka Rose'a. Zawodnik Minnesoty Timberwolves rzucił aż 50 punktów, a jego zespół pokonał Utah Jazz 128:125. To rekord 30-letniego koszykarza, który dużą część kariery stracił przez bardzo poważne kontuzje.

Rose trafił do NBA w 2008 roku, wybrany z pierwszym numerem w drafcie przez Chicago Bulls. W pierwszym sezonie gry zgarnął nagrodę dla najlepszego debiutanta. Z kolei w rozgrywkach 2010/11 uznano go najbardziej wartościowym zawodnikiem ligi (MVP).

Fatalne kontuzje

Niesamowite rzeczy w Chicago. Wojownicy bili rekord za rekordem To była rekordowa... czytaj dalej » To bardzo prestiżowe wyróżnienie zdobył mając zaledwie 22 lata. Do kwietnia 2012 roku jego kariera rozwijała się wzorowo. Wówczas zerwał jednak więzadło w kolanie i w kolejnym sezonie ani razu nie wyszedł na parkiet. Później prześladowały go kolejne urazy i nigdy już nie zbliżył się do prezentowanego wcześniej poziomu. W ostatnich latach, w barwach New York Knicks i Cleveland Cavaliers był cieniem siebie sprzed lat. Wydawało się, że nie osiągnie już niczego wyjątkowego. Przełomowym momentem dla niego okazało się przyjście przed obecnym sezonem do klubu z Minnesoty.



W środowym spotkaniu z Jazz Rose był fenomenalny. Trafił 19 z 31 rzutów z gry, a także miał sześć asyst. Po ostatniej syrenie utonął w objęciach kolegów i nie potrafił opanować łez.

Nie krył łez

- To wszystko jeszcze do mnie nie dotarło. Nie potrafię opisać, co czuję. To dla mnie bardzo dużo znaczy - powiedział wzruszony Rose, który udzielał pomeczowego wywiadu płacząc. Kibice docenili jego występ owacją na stojąco.

Fani widzieli jego wkład w zwycięstwo. Mecz był niezwykle wyrównany, a Rose trafiał wtedy, gdy było to najbardziej potrzebne. Na 30 sekund przed końcem dał Leśnym Wilkom prowadzenie, a później przypieczętował wygraną, wykorzystując dwa rzuty wolne i blokując Dante Exuma, który próbował doprowadzić do remisu.

Komplementy Jamesa

Błysk i awans LeBrona. Tylko pięciu skuteczniejszych od niego LeBron James... czytaj dalej » Jego występ odbił się szerokim echem w lidze, a podziwu nie krył m.in. LeBron James.



- Derrick to najmłodszy MVP w historii NBA. Przez ostatnie lata słyszał jednak głównie, jaki jest kiepski i mnóstwo beznadziejnych porad. Pokazał, że wciąż potrafi być superbohaterem i może być inspiracją nie tylko dla sportowców - podkreślił gwiazdor Los Angeles Lakers.



James minionej nocy też miał powody do zadowolenia. Zdobył 29 punktów, w tym ten decydujący z linii rzutów wolnych na 2,1 s przed ostatnią syreną. Jego zespół pokonał u siebie Dallas Mavericks 114:113.



Wyniki NBA:



Brooklyn Nets - Detroit Pistons 120:119 (po dogrywce)

Chicago Bulls - Denver Nuggets 107:108 (po dogrywce)

Golden State Warriors - New Orleans Pelicans 131:121

Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 114:113

Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 128:125

New York Knicks - Indiana Pacers 101:107

Phoenix Suns - San Antonio Spurs 90:120