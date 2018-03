Znany koszykarz znalazł klub. Czekał na narodziny dziecka





Foto: Nellis Air Force Base / Public Domain Rose to uznany zawodnik w NBA

Najlepszy koszykarz NBA z 2011 roku Derrick Rose do końca trwającego sezonu będzie zawodnikiem Minnesota Timberwolves. 29-letni koszykarz dołączy do trenera Toma Thibodeau oraz Jimmy'ego Butlera i Taja Gibsona, z którymi współpracował w Chicago Bulls w najlepszych latach profesjonalnej kariery.

Trójka zawodników i 60-letni szkoleniowiec, znany w lidze specjalista od gry obronnej, pracowali razem w zespole Byków w latach 2011-15.



W tym czasie Rose został uznany za MVP ligi i trzykrotnie był uczestnikiem Meczu Gwiazd. Z reprezentacją USA zdobył dwa złote medale mistrzostw świata w Turcji (2010) i Hiszpanii (2014).

Pasmo kontuzji

Pudło w ostatniej sekundzie. Gortat i spółka wygrali po dogrywce Dogrywka była... czytaj dalej » Problemy zdrowotne, w tym wielokrotne operacje kolana, spowolniły rozwój jego kariery. Po odejściu z Chicago w 2016 roku przez sezon był zawodnikiem New York Knicks, dla których w 64 rozegranych meczach uzyskiwał średnio 18 punktów, miał 3,8 zbiórki i 4,4 asysty. Grę zakończył przedwcześnie w kwietniu 2017 roku z powodu kontuzji.



Przed obecnym sezonem podpisał kontrakt z Cleveland Cavaliers. Tam miał się odbudować i wraz z LeBronem Jamesem walczyć o mistrzostwo. Wyszło jednak inaczej. Rozegrał tylko 16 spotkań, uzyskując średnie 9,8 punktu, 1,8 zbiórki i 1,6 asysty. 8 lutego, w ostatnim dniu okienka transferowego, został oddany w wymianie przez Kawalerzystów do Utah Jazz w ramach rekonstrukcji składu wicemistrzów ligi. Jazzmani zwolnili go po dwóch dniach.

Mógł złożyć podpis

Ponoć Rose rozważał już nawet zakończenie kariery, ale ostatecznie - jako wolny agent - zdecydował się dołączyć do zespołu swojego dawnego trenera.

Jak poinformował Jon Krawczyński z portalu sportowego The Athletic, koszykarz nie podpisywał wcześniej kontraktu, ponieważ czekał na narodziny dziecka. Kiedy wszystko się udało, mógł spokojnie złożyć parafkę na umowie.



Minnesota Timberwolves zajmuje szóste miejsce w Konferencji Zachodniej z bilansem 38 zwycięstw i 28 porażek. Po 13 latach bezskutecznych starań ma realne szanse awansu do fazy play off.