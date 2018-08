"Naukowy Bełkot" w Lublinie. Youtuber sponsorem drużyny koszykarskiej





Foto: azs.umcs.pl | Video: Facebook/azs.umcs.pl/ Dawid Myśliwiec sponsorem drużyny koszykarskiej

Prowadzący kanał "Uwaga! Naukowy Bełkot" youtuber Dawid Myśliwiec został sponsorem tytularnym drużyny koszykarskiej z Lublina. Zespół zmieni tym samym nazwę na Naukowy Bełkot AZS UMCS Lublin.

Anwil świętuje po 15 latach. Trener pamięta poprzedni sukces Dopiero drugi raz... czytaj dalej » Kanał Myśliwca osiągnął na YouTubie 320 tys. subskrypcji.

On sam, jako były koszykarz AZS UMCS Lublin, przekaże drużynie część swojego wynagrodzenia z rocznego kontraktu z jednym z operatorów komórkowych.

Zaprosi koszykarzy

- Nie są to zawrotne pieniądze, ale mając komercyjną współpracę, która gwarantuje mi godne warunki życia, nie chcę być zachłanny i pomogę spoza boiska zrealizować cel, o który walczyłem wiele lat z pełnym poświęceniem na boisku - poinformował w komunikacie prasowym Myśliwiec, który będzie zapraszał koszykarzy do wspólnych nagrań na YouTube. Youtuber liczy, że drużynie uda się awansować do pierwszej ligi.





Jeszcze kilka dni temu Myśliwiec napisał w mediach społecznościowych, że tęskni za koszykówką i że "pewnych rzeczy się nie zapomina".



Pewnych rzeczy się nie zapomina . Tęsknię za koszykówką... #3 #slowmotion #3pointer #clinique #technique #routine #shooter #practice #basketball #bball #missingit #kosz #nothingbutnet #ballinthehole #azsumcs #waytoomanyhashtags Post udostępniony przez Dawid Myśliwiec (@naukowybelkot) Sie 9, 2018 o 2:51 PDT