4-0 i ekspresowy finał. LeBron poskromił Dinozaury





Foto: PAP/EPA/DAVID MAXWELL | Video: PAP/EPA LeBron James poprowadził Kawalerzystów do awansu

To był pokaz siły. Cleveland Cavaliers po raz czwarty pokonali Toronto Raptors i jako pierwsi zameldowali się w finale Konferencji Wschodniej NBA. W poniedziałek było 128:93, a znów największą gwiazdą meczu był LeBron James.

Dinozaury doskonale wypadły w fazie zasadniczej sezonu i dość pewnie wygrały rywalizację w swojej konferencji. W poprzedniej rundzie play-off rozprawili się z Washington (4:2), a teraz na ich drodze stanęli Kawalerzyści.

Znów Cavs, znów 0:4

Był gwiazdą NBA, przesiadł się na rower górski Słynny... czytaj dalej » W pierwszych trzech meczach tej rywalizacji dzielił i rządził James i to w głównej mierze dzięki niemu wszystkie spotkania padły łupem Cavs.

Podobnie było z meczem numer cztery. Z tą tylko różnicą, że tym razem Raptors zupełnie nie potrafili podjąć rękawicy. Przegrali aż 35 punktami i zakończyli sezon. Zresztą Cleveland to dla Toronto w ostatnich latach prawdziwa zmora w play-offach. Dinozaury odpadły po takiej rywalizacji trzeci raz z rzędu, a drugi w stosunku 0:4.

- Byli od nas bardziej zdeterminowani. Zdecydowała kwestia mentalna, a nie koszykarskie umiejętności i to boli mnie najbardziej. To nie jest tak, że my nie chcieliśmy wygrać. Chcieliśmy, ale to pragnienie szybko zamieniło się we frustrację. Straciliśmy zimną krew - przyznał litewski środkowy Raptors Jonas Valanciunas.

Dla Jamesa (w poniedziałek 29 pkt) była to już 12. wygrana 4:0 seria play-off w karierze. Jest pod tym względem rekordzistą NBA.

W finale Konferencji Wschodniej Kawalerzyści zagrają z Boston Celtics lub Philadelphia 76ers. Tam po czterech meczach bliżej awansu są ci pierwsi (3:1).

Wyniki poniedziałkowych meczów NBA:

Konferencja Wschodnia:

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 128:93

(Cavaliers wygrali 4-0 rywalizację play off do czterech zwycięstw)



Philadelphia 76ers - Boston Celtics 103:92

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-1 dla Celtics)