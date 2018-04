Kawalerzyści grają dalej. James poprawił rekord Pippena





Koszykarze Cleveland Cavaliers pokonali w siódmym meczu Indianę Pacers 105:101, wygrali serię 4-3 i awansowali do drugiej rundy play off ligi NBA. Ich rywalem będą teraz Toronto Raptors, którzy wyeliminowali (4-2) Washington Wizards Marcina Gortata.

Do zwycięstwa poprowadził miejscowych LeBron James, który zdobył 45 punktów, miał dziewięć zbiórek, siedem asyst i cztery przechwyty. „Król James" poprawił tym samym rekord przechwytów w play off należący do Scottie Pippena - 395 w 208 spotkaniach. Lider Cavaliers ma ich teraz 396 w 224 meczach tej fazy.

Sprawy w swoje ręce wziął "Król James"

Kawalerzyści przeważali w pierwszej połowie, po której prowadzili 54:43. Trzecią kwartę Pacers wygrali 31:19, w czym największy udział miał ich lider Victor Oladipo. To po jego wolnych Indiana prowadziła w połowie tej części 61:58.



W ostatniej kwarcie sprawy w swoje ręce wziął James i finaliści z ubiegłego roku nie mieli problemów z kontrolowaniem sytuacji na parkiecie. Double-double zanotował środkowy Cavs Tristan Thompson - 15 pkt i 10 zbiórek.



25-letni Oladipo uzyskał dla Pacers 30 pkt, miał 12 zbiórek oraz sześć asyst.

