Nie żyje były koszykarz NBA. Został znaleziony martwy w swoim domu





Foto: Reuters | Video: Reuters Tyler Honeycutt nie żyje

Koszykarz Tyler Honeycutt nie żyje. Były zawodnik drużyn NBA, a obecnie Chimek Moskwa został znaleziony martwy w swoim domu w Los Angeles.

Jak podają amerykańskie media, wcześniej doszło do wymiany ognia z policją.

Jakie przyczyny śmierci

Funkcjonariuszy do domu znajdującego się w dzielnicy Sherman Oaks w Los Angeles w piątek popołudniu czasu lokalnego miała wezwać matka koszykarza. Jak wskazała, jej syn zachowywał się w sposób "niezrównoważony".

Z relacji lokalnej policji wynika, że po przyjeździe na miejsce Tyler Honeycutt oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy i zabarykadował się w domu. Dlatego podjęto decyzję, by do akcji została wezwana jednostka SWAT, stworzona do przeprowadzania działań o wysokim poziomie niebezpieczeństwa.

Po kilku godzinach policjanci weszli do mieszkania koszykarza i znaleźli podejrzanego, który nie wykazywał czynności życiowych.

Śmierć Amerykanina potwierdził jego agent, a także przedstawiciele drużyny Chimki Moskwa.



Tyler Honeycutt passed away...



Player's agent, mr. Aaron Mintz, confirmed the death of Honeycutt@Khimkibasket expresses its deepest condolences to Tyler's family and friends



Rest in peace, Tyler... pic.twitter.com/y0SELMlgNN — BC Khimki (@Khimkibasket) 7 lipca 2018





Dokładne przyczyny śmierci 27-latka nie są znane.

Wstępne doniesienia sugerowały, że Honeycutt mógł zostać trafiony strzałem z policyjnej broni. Departament policji w Los Angeles podejrzewa jednak, że przyczyną była "własnoręcznie zadana rana postrzałowa".



UPDATE: Regarding last nights Officer-Involved Shooting in Van Nuys Division, it appears as if the suspect was not struck by any officer’s gunfire. The suspect appears to have sustained injuries consistent with a self-inflicted gunshot wound. — LAPD HQ (@LAPDHQ) 7 lipca 2018



Kondolencje najbliższym Tylera Honeycutta na Twitterze złożyli obecni zawodnicy NBA m.in. DeMarcus Cousins, Marcus Morris, czy Solomon Hill.

Były zawodnik NBA

27-latek rozpoczynał swoją karierę koszykarską na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. W 2011 roku został wybrany w drafcie przez Sacramento Kings, by w 2013 roku opuścić USA.

Honeycutt przeniósł się do izraelskiego zespołu Ironi Nes Ziona, skąd w 2014 roku przeniósł się do Chimek. Do moskiewskiego klubu wrócił rok temu, po sezonie spędzonym w tureckim Anadolu Efes.