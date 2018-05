Celtowie w finale Wschodu. "Jak zatrzymać LeBrona? Nie wiem"





Koszykarze Boston Celtics awansowali do finału Konferencji Wschodniej NBA. W środę we własnej hali pokonali ekipę Philadelphia 76ers 114:112 i w rywalizacji play off do czterech zwycięstw triumfowali 4-1. Ich kolejnymi rywalami będą Cleveland Cavaliers.

Szóstki po przegraniu trzech pierwszych meczów w serii postawiły się przed praktycznie niewykonalnym zadaniem. W historii NBA bowiem żadna drużyna nie odwróciła losów rywalizacji, którą zaczęła od stanu 0-3.

Kolejne cele

Gwiazda NBA nagrodzona "telewizyjnym Oscarem" Kobe Bryant z... czytaj dalej » Filadelfijczycy wygrali co prawda czwarty mecz, ale minionej nocy znów zabrakło im zimnej krwi w końcówce. Jeszcze na 1.37 min przed ostatnią syreną prowadzili 109:105, ale później pozwolili rywalom zdobyć osiem punktów z rzędu.



- To wszystko jest częścią procesu. Najpierw celem był awans do fazy play-off i udało się go osiągnąć. Potem chcieliśmy się znaleźć w finale konferencji, jednak zawiedliśmy. To jest nasz plan na kolejny sezon - powiedział kameruński środkowy gości Joel Embiid, który uzyskał 27 punktów, 12 zbiórek oraz po cztery asysty i bloki.

Dysponujący młodym składem 76ers w play-off znaleźli się po raz pierwszy od 2012 roku. W części zasadniczej wygrali 52 mecze, czyli niewiele mniej niż łącznie przez trzy wcześniejsze sezony (56).

Nie będą faworytem

Celtics natomiast od początku sezonu celowali w walkę o najwyższe cele, ale w kolejnej rywalizacji z Cavaliers nie będą faworytami. Wszystko dlatego, że z powodu kontuzji już wcześniej stracili swoje największe gwiazdy - Kyrie'ego Irvinga oraz Gordona Haywarda. Ubiegłoroczni finaliści natomiast w swoich szeregach mają niesamowitego LeBrona Jamesa.



Po środowym meczu wschodząca gwiazda Celtów - 20-letni Jayson Tatum został zapytany, jak zamierza zatrzymać prawdopodobnie najlepszego obecnie koszykarza świata.



- To dopiero mój pierwszy rok w NBA, więc nie wiem. Naprawdę nie mam odpowiedzi - przyznał zdobywca 25 punktów w konfrontacji z 76-ers.



Pierwszy mecz odbędzie się w niedzielę w Bostonie. Dzień później rozpocznie się decydująca rywalizacja na Zachodzie, do której przystąpią najlepsi w sezonie zasadniczym koszykarze Houston Rockets oraz broniący tytułu Golden State Warriors.

Tatum spróbuje powstrzymać "Króla Jamesa"