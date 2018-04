Zapracował na dodatkowy milion dolarów





Kelly Olynyk z Miami Heat zapracował na specjalny bonus. W spotkaniu z Atlanta Hawks (115:86) kanadyjski koszykarz przekroczył 1700 minut spędzonych na parkiecie w tym sezonie. Za takie osiągnięcie miał zagwarantowany w umowie milion dolarów.

Stało się. "Król James" pobił rekord Jordana LeBron James... czytaj dalej » W Heat silny skrzydłowy, były kolega Przemysława Karnowskiego z uniwersyteckiego zespołu Gonzaga Bulldogs, notuje najlepsze średnie w karierze - 11,6 pkt oraz 5,7 zbiórek.

Nagrody bonusowe są w NBA mniej popularnie niż zwykłe wynagrodzenie. Olynyk, który przeszedł do Miami po czterech latach gry w Boston Celtics, ma kontrakt w wysokości 10 607 169 dol. za sezon. Bonus dla Kanadyjczyka, a nie podstawowa suma wynagrodzenia, pozwolił klubowi z Florydy wygospodarować w ramach tzw. salary cup (pułap płac) większe wynagrodzenie dla Wayne'a Ellingtona w jego ostatnim sezonie umowy.



Heat zajmują szóste miejsce w Konferencji Wschodniej i mają już zapewniony awans do play off.

