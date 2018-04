We wtorek zero. W nocy Gortat zmazał plamę





Gortat rozegrał najlepszy mecz w trwających play-offach

Poprzednio nie zdobył nawet punktu, w piątkowy wieczór Marcin Gortat zagrał już o niebo lepiej, a jego Washington Wizards w końcu się przełamali i wygrali pierwszy mecz w rywalizacji Toronto Raptors.

Czarodzieje pokonali we własnej hali Raptors 122:103 w spotkaniu pierwszej rundy play-off. W rywalizacji do czterech zwycięstw zespół Polaka przegrywa 1-2.



Po dwóch porażkach w Toronto Wizards byli w trudnej sytuacji. Co prawda porażka w piątek jeszcze by ich nie wyeliminowała, ale żadnej drużynie w historii NBA nie udało się wygrać serii, jeśli przegrywała 0-3.



W każdym elemencie zaprezentowali się lepiej niż w Kanadzie. Przede wszystkim poprawili grę w obronie i zmusili rywali aż do 18 strat. Różnicę w postawie doskonale widać też na przykładzie Gortata.

Źródło: PAP/EPA DeMar DeRozan był najlepszy wśród gości

Wielka przemiana

We wtorek w spotkaniu numer dwa polski środkowy nie zdobył nawet jednego punktu. Minionej nocy natomiast w 26 minut trafił osiem z dziesięciu rzutów z gry. Miał także pięć zbiórek, jedną asystę, jedną stratę i popełnił dwa faule. Polak zagrał najlepszy mecz w dotychczasowych play-offach.

Co prawda w pierwszej kwarcie to Raptors osiągnęli dziewięciopunktowe prowadzenie, ale później dominowali już tylko Wizards. Stratę zniwelowali jeszcze przed końcem pierwszej części gry, a na czwartą wychodzili wygrywając 101:82.



Wśród zwycięzców więcej punktów od Gortata zdobyli tylko John Wall i Bradley Beal - obaj po 28. Wall miał także aż 14 asyst. W ekipie Raptors najskuteczniejszy był DeMar DeRozan (23 punkty).



Czwarty mecz odbędzie się w niedzielę, również w Waszyngtonie.



Wyniki piątkowych meczów pierwszej rundy play-off:

Konferencja Wschodnia:

Washington Wizards - Toronto Raptors 122:103

(stan rywalizacji: 2-1 dla Raptors)



Milwaukee Bucks - Boston Celtics 116:92

(stan rywalizacji: 2-1 dla Celtics)



Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 92:90

(stan rywalizacji: 2-1 dla Pacers)