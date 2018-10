50 punktów weterana. Te decydujące w końcówce dogrywki





Decydowała dogrywka, rozstrzygnięta na 1,8 sekundy przed jej zakończeniem. Te ostatnie punkty, po brawurowej akcji, zdobył Blake Griffin, zapewniając Detroit Pistons zwycięstwo 133 do 132 nad Philadelphią 76ers.

Punktów 29-letni koszykarz uzbierał w tym meczu 50. To rekordowe osiągnięcie - przebijające dotychczasowe 47 - w jego karierze, a ta trwa już dziewiąty sezon. Wszystkie wcześniejsze spędził w Los Angeles Clippers.

"Słyszałem, że jestem skończony"

Zegar pokazywał 5,6 s do końcowej syreny dogrywki. W NBA to szmat czasu.

Pistons wznawiali grę z boku. Piłka trafiła do Griffina, który najpierw wymanewrował Amira Johnsona, a potem Roberta Covington. Ten drugi nie odpuszczał. Sfaulował. Piłka i tak wpadła do kosza, zawodnik Pistons miał zatem do wykonania jeszcze rzut wolny.



Trafił. Na to 76ers już nie odpowiedzieli.



Do 50. punktów Griffin dołożył 14 zbiórek i sześć asyst. - Przez ostatnie dwa, trzy lata słyszałem, że jestem skończony - mówił potem weteran. - Wygrana cieszy, ale nie zapominajmy, że to dopiero trzeci mecz sezonu. Skupmy się na tym czwartym.



W czwartek Pistons zmierzą się z Cleveland Cavaliers.