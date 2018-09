Życiowy sukces Polki. "Czas na zbieranie plonów"





Foto: PAP/Bartłomiej Zborowski | Video: PAP Jasińska odniosła największy sukces w karierze

"Jest radość i jest niedosyt" - napisała na Facebooku Małgorzata Jasińska. Polka odniosła największy sukces w karierze, zajmując piąte miejsce w kolarskich mistrzostwach świata w Innsbrucku.

Jasińska trochę żałowała, że nie zdobyła medalu. Trzy pierwsze zawodniczki – Holenderka Anna van der Breggen, Australijka Amanda Spratt i Włoszka Tatiana Guderzo – finiszowały pojedynczo w dużych odstępach czasowych i ze sporą przewagą nad następnymi. Polka walczyła o czwarte miejsce ze Szwedką Emilią Fahlin, ale nie dała rady jej wyprzedzić.

- Z jednej strony jestem bardzo zadowolona, z drugiej trochę przykro, że zabrakło medalu. Można gdybać, czy nie za szybko zaplanowałam tę ucieczkę, ale tak mi serce podpowiadało. Być może za dużo pracowałam na samym początku ucieczki, być może oszczędzając siły mogłabym utrzymać koło uciekającej van der Breggen – zastanawiała się.

Źródło: PAP/Bartłomiej Zborowski Jasińska odniosła największy sukces w karierze

"Dużo, ale wciąż za mało"

Jasińska przyznała, że kariera zaczęła się dla niej po trzydziestce, a dopiero od tego roku trafiła do grupy zawodowej z prawdziwego zdarzenia - hiszpańskiego Movistaru.



- Czas na zbieranie plonów, bo zasiałam dawno temu. To już 20 lat jak uprawiam kolarstwo. Może jeszcze coś zbiorę z tego zasiewu. Do tej pory moim życiowym sukcesem było szóste miejsce w Dookoła Flandrii. Nie spodziewałam się, że jestem w tak dobrej dyspozycji i że poradzę sobie na tak długich podjazdach – oceniła.

Źródło: PAP/Bartłomiej Zborowski Jasińska w akcji



Potencjalną liderką reprezentacji miała być Katarzyna Niewiadoma, która na drugiej z czterech rund wokół Innsbrucku jechała razem z Jasińską w 20-osobowej czołówce. Z tej grupy odskoczyło na zjeździe sześć zawodniczek, w tym Jasińska. Potem mocno nacisnęła na pedały van der Breggen. Doścignęła i szybko minęła szóstkę, pokonując samotnie ostatnie 40 km.

W niedzielę gdy emocje już opadły Jasińska napisała na Facebooku: "Jest radość i jest niedosyt....

5. miejsce na świecie.... To dużo...ale wciąż jeszcze za mało...".









Zdezorientowana była także van der Breggen. W odróżnieniu od wyścigów zawodowych, w mistrzostwach świata nie jest dozwolona łączność radiowa między ekipami a zawodniczkami. Na konferencji prasowej Holenderka przyznała, że nie była pewna zwycięstwa aż do ostatniego kilometra, mimo że na mecie wyprzedziła Spratt o ponad trzy i pół minuty.



Wyniki wyścigu kobiet (156,2 km):

1. Anna van der Breggen (Holandia) – 4:11.04

2. Amanda Spratt (Australia) strata 3.42

3. Tatiana Guderzo (Włochy) 5.26

4. Emilia Pahlin (Szwecja) 6.13

5. Małgorzata Jasińska (Polska) ten sam czas

6. Karol-Ann Canuel (Kanada) 6.17

7. Annemiek van Vleuten (Holandia) 7.05

8. Amy Pieters (Holandia) ten sam czas

9. Lucinda Brand (Holandia) 7.17

10. Ruth Winder (USA)

...

12. Katarzyna Niewiadoma (Polska) ten sam czas

68. Anna Plichta (Polska) 16.05

Katarzyna Wilkos (Polska) nie ukończyła

Marta Lach (Polska) nie ukończyła

Aurela Nerlo (Polska) nie ukończyła