Młody kolarz zmarł na zawał serca. "Okrutna wiadomość"





Foto: facebook.com/jimmy.duquennoy | Video: facebook.com/jimmy.duquennoy Duquennoy miał 23 lata

Nie żyje belgijski kolarz Jimmy Duquennoy. Powodem zgonu był zawał serca. Duquennoy miał 23 lata.

"W sobotę rano otrzymaliśmy okrutną i dotkliwą wiadomość o śmierci naszego kolarza. Jimmy zmarł niespodziewanie w swoim domu, w piątek wieczorem. To był najradośniejszy, przemiły i otwarty młody człowiek" - poinformowała grupa WB Aqua Protect Veranclassic, w której kolarz występował.



Według dyrektora sportowego zespołu, powodem zgonu młodego zawodnika był zawał serca. - W środę wróciliśmy z Niemiec, gdzie braliśmy udział w wyścigu. Jimmy czuł się świetnie. To straszna wiadomość. Był badany przed sezonem, nie wykryto u niego żadnych anomalii - przyznał Frederic Amorison, którego cytuje belgijska stacja RTBF.



Drugi kolarz z Belgii

W tym roku Duquennoy debiutował w kilku słynnych klasykach, m.in. w Paryż-Roubaix. Ukończył rywalizację zajmując 56. miejsce.



Podczas tegorocznej edycji Paryż-Roubaix, wygranej przez Słowaka Petera Sagana, zmarł inny belgijski kolarz Miachael Goolarts, który zasłabł w pierwszej części wyścigu. Leżącemu na poboczu nieprzytomnemu zawodnikowi służby medyczne udzieliły pierwszej pomocy na miejscu i stwierdziły zatrzymanie pracy serca. Następnie przetransportowano go helikopterem do szpitala w Lille, gdzie tego samego dnia wieczorem zmarł.



Goolaerts miał również 23 lata.