Zapatrzony w Boga i Tysona. Ma 20 lat i został mistrzem świata





Foto: AP Photo/Peter Dejong | Video: East News/Facebook/Instragram Szymon Sajnok ma swoje pięć minut

Podziwia Tysona za agresję i pewność siebie, z jaką wchodził do ringu. Szymon Sajnok też taki chce być na rowerze. Pierwszy poważny sukces już ma. Został mistrzem świata w kolarstwie torowym. To nie tylko dzięki zawziętości. - Zdobyłem medal dzięki Bogu i mojej wierze, wymodliłem to sobie - zapewnia w rozmowie ze sport.tvn24.pl mistrz.

Szymon ma 20 lat, ale sprawia wrażenie, jakby miał o dziesięć więcej. Każde jego słowo jest przemyślane, od razu czuć, że chłopak ma głowę na karku. Do tego nie zachłystuje się sukcesem.

- Woda sodowa mi nie grozi, muszę trenować, bo nie chcę się rozleniwić - podkreśla. A trenuje ciężko, każdego dnia stara się przejechać 150 kilometrów. Ma dzień wolnego w tygodniu, może miesiąc w całym roku.

Tydzień temu został mistrzem świata w omnium, wieloboju w kolarstwie torowym, składającym się z czterech wyścigów. To dyscyplina olimpijska, Szymon już myśli o Tokio.

Źródło: EMMANUEL DUNAND/AFP/EAST NEWS Szymon Sajnok pojechał po złoto

SPORT.TVN24.PL: Trudno cię złapać. Nawet mistrz nie może sobie pozwolić na chwilę odpoczynku?

SZYMON SAJNOK: Fajnie byłoby odpocząć, ale zaraz zaczyna się sezon szosowy i wolę nie odpuszczać, bo jeszcze się rozleniwię. Ale na przykład dzisiaj (rozmawialiśmy w środę - red.) miałem jeździć cztery godziny, ale zrobiłem tylko trzy, bo już mi palce odmarzały.

Dużo trenujesz, a co z czasem wolnym? Masz kiedy odpocząć?

Muszę wyjeździć pięć, sześć dni w tygodniu, ale zawsze staram sobie ten jeden dzień zrobić wolny. Nie narzekam, nazywam to swoją "pracą". Jem śniadanie, wychodzę z domu przed dziesiątą. Jakieś rozciąganie, jadę cztery godziny, później wracam i od około szesnastej mam wolne. Tak, dużo trenuję, ale nie ma tragedii. Zawsze tak sobie ustawiam dzień, że mam chwilę wolnego.

Co mistrz świata robi, gdy ma chwilę wolnego?

Lubię pograć w szachy, układam też puzzle. To mnie odpręża, przy tym się relaksuję. To pomaga w kolarstwie torowym, bo omnium to przede wszystkim myślenie. Tak jak w szachach trzeba się zastanawiać nad rozwiązaniem, skoncentrować i w końcu coś wybrać. Trzeba spojrzeć na rywala i zdecydować, w którym momencie zaatakować.

CZYM JEST OMNIUM?



Kolarski wielobój dla wszechstronnych i ponadprzeciętnie wytrzymałych zawodników. Składa się z czterech konkurencji.



- scratch. Wyścig na 15 km (panie na 10), kolarze robią kółko za kółkiem. Zasada prosta – wygrywa ten, kto wjedzie na metę pierwszy. Scratch można rozegrać na dwa sposoby: sprinterzy czają się na końcówkę wyścigu i wtedy pokazują pazur, wytrzymałościowcy będę atakować od początku.



- wyścig tempowy. Na 10 km (panie na 7,5). Punktuje się za tzw. finisze i nadrobione okrążenia. Po czterech okrążeniach odbywa się okrążenie finiszowe, najszybszemu kolarzowi przyznaje się punkt. Zawodnik zdublowany przez peleton traci 20 punktów, tyle zyska ten kolarz, który zdubluje peleton.



- wyścig australijski. Chyba najbardziej widowiskowa część. 48 okrążeń, na początku jedzie 24 zawodników, ale całą trasę pokona tylko dwóch. Po każdym okrążeniu najwolniejszy odpada.



- wyścig punktowy. Na 25 km (panie na 20). Decydujący, do którego zawodnicy stają z dorobkiem uzbieranym w trzech poprzednich konkurencjach. Powiększają go o premie uzyskiwane co dziesięć okrążeń. .

Miejsca na dziewczynę w twoim życiu nie widzę. Chyba że się mylę?

Nie, nie mam jeszcze dziewczyny. Trudno ją znaleźć, bo musiałbym się z nią spotykać i poświęcać jej dużo czasu. Ja bym tego chciał i ona pewnie też. Na razie to trudna sprawa, ale może kiedyś znajdę idealną, która mnie zrozumie. Czyli taką, która zaakceptuje to, co robię i która będzie mnie wspierać w tym, co robię.

Przez ostatni tydzień udzieliłeś dziesiątki wywiadów. Czujesz się gwiazdą?

Na pewno stałem się rozpoznawalny. Dla mnie to tylko potwierdzenie, że coś osiągnąłem, ale gwiazdą nie jestem. Woda sodowa mi nie grozi.

W którejś z rozmów po mistrzostwach przyznałeś, że marzyłeś o tęczowej koszulce mistrza. To gdzie ona teraz jest?

Leży schowana w szafie. Na razie cały czas jest mi potrzebna, wożę ją na różne spotkania i się nią chwalę. Myślę, że tak jeszcze z miesiąc będę z nią jeździł i pokazywał, a później gdzieś ją powieszę, może w moim pokoju w rodzinnym domu. Jakoś nie zależy mi na tym. Tu nie chodzi o to, że się nie cieszę z tego, co zrobiłem. Oczywiście, że się cieszę, jestem dumny, tylko chyba jeszcze do mnie nie dociera, że jestem mistrzem świata.

Czemu kolarstwo, a nie piłka nożna? Jesteś z Kartuz, blisko masz do Gdańska i Gdyni, do Lechii i Arki.

To wszystko dzięki kolegom z bloku, którzy zaczęli chodzić na zajęcia kolarskie niedaleko nas, ulicę dalej. Był tam taki trener, do którego schodziły się dzieciaki z całych Kartuz. Miałem do niego sto metrów. Koledzy mnie zachęcili. Warto było.

A pamiętasz pierwszy rower?

To był mały bmx na czterech kółkach. Miałem chyba z pięć, sześć lat. Pamiętam, jak mi odpadło jedno koło i musiałem jeździć na trzech. W końcu tata kolejne mi odkręcił i nauczyłem się jeździć na dwóch.

Źródło: Instagram/Szymon Sajnok Szymon i jego ulubiona zabawka

Ponoć wzorujesz się na Mike'u Tysonie? Czyli pijesz i bijesz?

Nie, aż tak to nie. Bardzo lubię Mike'a, obejrzałem mnóstwo jego walk, imponuje mi jego agresja w ringu. To, jak myślał w trakcie walki, ta jego stanowczość i pewność siebie. Też taki chcę być na rowerze. On został najmłodszym mistrzem świata w boksie, ja chciałem być najmłodszym mistrzem świata w omnium i chyba mi się to udało. Musielibyśmy sprawdzić (przed Szymonem jeden mistrz był młodszy - red.). Bardzo lubię boks, oglądałem też walki Andrzeja Gołoty. Oczywiście nie na żywo, bo byłem za młody, ale widziałem go w internecie.

A na którymś z kolarzy się wzorujesz?

Tak szczerze to na żadnym. Wielu szanuję i podziwiam, na przykład Michała Kwiatkowskiego i Petera Sagana. Ale na nikim się nie wzoruję, bo idę swoją drogą. Mam taką wytyczoną i nią pożądam.

Pewnie prowadzi do igrzysk w Tokio?

Tak, myślę o igrzyskach. Pewnie pojadę w nich jako kolarz torowy, bo na razie na szosie są lepsi ode mnie. U nas jest duża konkurencja, mamy świetnych zawodników. Jeśli w Tokio nie zdobędę medalu, to postaram się na kolejnych, w 2024 roku.

Łączenie kolarstwa szosowego z torowym nie przeszkadza?

Dlaczego? Wystarczy sobie ułożyć plan i robić to z głową. Sezon torowy trwa zimą, później zaczyna się szosowy. W tym roku miałem pięć startów na torze, a ponadto treningi na szosie, które i tak musiałbym robić. Naprawdę to żaden problem. Nie męczy mnie to, mam tak poukładany kalendarz, że znajdę miesiąc wolny po sezonie, żeby odpocząć i odpuścić rower. Kolarstwo torowe jest fajną odskocznią, mogę robić coś innego. Dla mnie to wielka frajda.

Źródło: Instagram/Szymon Sajnok Rower to nie wszystko

Co myślisz, gdy słyszysz, że kolarstwo to jeden wielki przemysł dopingowy?

Że to głupie stereotypy. Jest doping w kolarstwie, ale czy w innych sportach go nie ma? Mam wrażenie, że mówi się głównie o kolarzach. Ja sobie niczego nie mogę zarzucić. Niczego nie brałem i nie będę brał.

Ostatnio gdy mówi się o polskim kolarstwie, to głównie z powodu afer i dymisji. Wizerunkowe problemy Polskiego Związku Kolarskiego odbiły się na twoich przygotowaniach?

Na moich nie, bo ja o tym nie myślałem. Robię swoje. Pewnie nasze kolarstwo straciło finansowo i wielu chłopaków z kadry miało problemy z przygotowaniami. Mam to szczęście, że jestem w Team 100. To fundacja prowadzona przez ministerstwo sportu, zrzesza stu najlepszych sportowców, teraz chyba już dwustu. Wspiera ich darowizną w postaci dziesięciu tysięcy na trzy miesięcy. Dzięki temu nie zabrakło mi pieniędzy na przygotowania do mistrzostw świata.

Ktoś taki młody jak ty może już się dorabiać na kolarstwie?

Teraz zarabiam dobre pieniądze, mam kontrakt w CCC Sprandi Polkowice, są stypendia. Ten rok dla mnie finansowo jest naprawdę dobry, ale przez te wszystkie lata poszło na moje kolarstwo wiele pieniędzy moich i rodziców. Z tym że zawsze traktowałem to jako inwestycję. Inwestycja w siebie jest najlepszą inwestycją. Kiedy ktoś myśli o mistrzostwie świata, to nie powinno mu być żal własnych pieniędzy na dobre przygotowanie. Już dawno postanowiłem, że będę kolarzem i że zrobię wszystko, żeby być najlepszy. Liczę, że po zdobyciu medalu będzie jeszcze lepiej.

Sponsorzy walą do ciebie drzwiami i oknami?

Mam kontrakt z klubem, ale rozmawiam z lokalnymi firmami, z Kaszub. Jest szansa, że mnie ktoś jeszcze wesprze. Sam też chciałbym coś reklamować, najlepiej jakiś regionalny produkt, bo jestem dumny, skąd pochodzę. Tutaj się urodziłem, kocham te tereny, te miejsca i widoki. Chciałbym użyczeniem swojej twarzy odwdzięczyć się za to, co tutaj dostałem. No i muszę przyznać, że marzy mi się, żebym zobaczył swoją twarz na bilboardzie.

Taki z ciebie Kaszub, że ponoć znasz co najwyżej kilka kaszubskich słów.

Wstydzę się tego, że nie potrafię więcej. Ale Kaszuby mam w sobie, czuję się związany z tym regionem. Muszę ten język podszkolić. Nawet burmistrz powiedział, że opłaci mi jakiś kurs.

Źródło: Instagram/Szymon Sajnok Szymon pochodzi z Kartuz

Na mistrzostwa jechałeś z różańcem, spod koszulki wystaje ci łańcuszek z krzyżykiem. Okazywania wiary się nie wstydzisz.

Nie chcę z siebie robić świętego, ale dla mnie to coś normalnego, że wierzę w Boga. On mi pomaga, towarzyszy przez całe życie. Zdobyłem medal dzięki Bogu i mojej wierze, wymodliłem to sobie. Przed wylotem do Holandii byliśmy z kolegami z reprezentacji w Portugalii, w Fatimie. Tam się pomodliliśmy. Nie prosiłem o zwycięstwo, tylko o zdrowie, żeby każdy z nas czerpał radość z treningu. Poprosiłem też o siłę, a reszta miała należeć do mnie.