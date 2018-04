Zmarł kolarz poszkodowany na trasie słynnego wyścigu





W niedzielę wieczorem w szpitalu w Lille zmarł belgijski kolarz Michael Goolaerts, który zasłabł w trakcie wyścigu Paryż-Roubaix - ogłosiła jego ekipa Veranda's Willems. Miał 23 lata.

"Z niewyobrażalnym smutkiem musimy poinformować o odejściu naszego kolarza i przyjaciela Michaela Goolaertsa. Zmarł w niedzielę wieczorem o godzinie 22:40 w szpitalu w Lille w obecności członków rodziny i kochających Go osób" – napisano w komunikacie.



pic.twitter.com/2kHQHXKBDG — Veranda’s Willems - Crelan Pro Cycling Team (@Snipercycling) April 8, 2018





Reanimacja na trasie

Goolaerts zasłabł w pierwszej części niedzielnego wyścigu. Leżącemu na poboczu nieprzytomnemu zawodnikowi służby medyczne udzieliły pierwszej pomocy na miejscu. U młodego Belga stwierdzono zatrzymanie pracy serca. Następnie przetransportowano go helikopterem do szpitala w Lille. Tam niestety nie udało się go uratować.

Źródło: EPA/ETIENNE LAURENT Michael Goolaerts nie żyje

Goolaerts wygrał etap wyścigu Tour du Loire et Cher w 2016 roku. Było to jego jedyne zwycięstwo w zawodowej karierze.

Źródło: Jérémy-Günther-Heinz Jähnick/Wikipedia (CC BY-SA 3.0) Michael Goolaerts miał 23 lata

Paryż-Roubaix to najtrudniejszy z jednodniowych wyścigów. Nie bez kozery nazywany jest "Piekłem Północy". Trasa liczy 257 kilometrów, z czego ponad 50 to brukowane odcinki w miasteczkach i wśród polnych dróg północno-wschodniej Francji.

Kolarze jeżdżą w nim ze wzmocnionymi łańcuchami i kołami, z niedopompowanymi oponami. Wysmarowani są specjalnymi maściami chroniącymi przy ewentualnych upadkach.