Włoszczowska bez medalu. "Bardzo ciężkie warunki"





Maja Włoszczowska z mistrzostw świata w kolarstwie górskim wraca bez upragnionego medalu. - Ciężki ten sport. Piękny, ale ciężki - skomentowała Polka. W szwajcarskim Lenzerheide była piąta. Mistrzynią po niesamowitym pościgu została Amerykanka Kate Courtney.

W sobotnim wyścigu, odbywającym się na 4-kilometrowej pętli, dwukrotna srebrna medalistka olimpijska potwierdziła przynależność do światowej czołówki. Zaczęła od czwartego miejsca, potem spadła na siódme, a skończyła na piątym. Rok temu na mistrzostwach świata w australijskim Cairns była czwarta. Raz, w 2010 roku, Włoszczowska sięgnęła po złoto.



- Duża liczba podróży wpłynęła na moje zdrowie. Miałam trudności z dostosowaniem się do różnych stref czasowych i to odbiło się na moich treningach. Trenowałam mocno, ale z powodu braku snu regeneracja nie była wystarczająca. Jestem też lekko przeziębiona - mówiła kilka dni przed startem Włoszczowska.



Skończyła bez medalu, ale była z siebie zadowolona. - Warunki były bardzo ciężkie, zrobiło się bardzo gorąco i trzeba było mądrze gospodarować siłami. Niestety tym razem energii starczyło tylko na piąte miejsce. Na pewno nie jest to wymarzony wynik, ale pokazuje on, że dalej jestem w czołówce i mogę walczyć o najwyższe laury - podsumowała Polka.



Druga z naszych reprezentantek Katarzyna Solus-Miśkowicz zajęła 17. miejsce. Aleksandra Podgórska nie ukończyła rywalizacji.

Złoty pościg

Niespodziewanie wygrała 22-letnia Courtney, która dopiero na ostatnim okrążeniu wyprzedziła prowadzącą od startu Dunkę Annikę Langvad. Amerykanka jeszcze na przedostatnim kółku miała siedem sekund straty nad liderką. Na mecie uzbierała 47 sekund przewagi nad Langvad. Włoszczowska straciła do mistrzyni trzy minuty i 15 sekund.

Courtney nie była wymieniana w roli faworytek. Przed rokiem w Cairns zdobyła srebrny medal młodzieżowych mistrzostw świata, a w tym sezonie pokazała się z dobrej strony w zawodach Pucharu Świata w Mont-Sainte-Anne w Kanadzie, gdzie była trzecia. Do tej pory były to jej największe sukcesy w karierze.

Wyniki wyścigu kobiet (29,4 km):

1. Kate Courtney (USA) - 1:34.55

2. Annika Langvad (Dania) strata 47 s

3. Emily Batty (Kanada) + 1.58

17. Katarzyna Solus-Miśkowicz (Polska) + 6.56