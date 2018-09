Triumf we Vuelcie niemal pewny. Brytyjczyk ucieka reszcie stawki





Foto: PAP/EPA/MANUEL BRUQUE | Video: PAP/EPA Vuelta już prawie na finiszu

Francuz Thibaut Pinot wygrał w Andorze 19. etap wyścigu kolarskiego Vuelta a Espana. Drugie miejsce na górskim finiszu, ze stratą pięciu sekund, zajął Brytyjczyk Simon Yates, który jest coraz bliżej końcowego triumfu.

Najlepiej z Polaków spisał się Rafał Majka. Kolarz grupy Bora-Hansgrohe zajął 11. miejsce ze stratą 2.20, a Michał Kwiatkowski (Sky), który w pierwszej części etapu jechał w ucieczce, na mecie ponownie był daleko - na 130. pozycji ze stratą prawie 26 minut.



Na dwa dni przed zakończeniem wyścigu Yates zrobił wielki krok ku końcowemu zwycięstwu. Nadrobił ponad minutę do swojego najgroźniejszego rywala Hiszpana Alejandro Valverde (Movistar) i w klasyfikacji generalnej powiększył nad nim przewagę z 25 sekund do 1.38.

Majka miał pomagać

Kolarz rezygnuje. "Niedobrze czuję się na rowerze" Marcel Kittel z... czytaj dalej » Na trzecią lokatę powrócił Krujswijk, przeskakując w generalce Hiszpana Enrica Masa i Kolumbijczyka Miguela Angela Lopeza. Majka awansował o jedną pozycję i jest 13. Swoją opinią o piątkowej rywalizacji na Facebooku.



"Nastawialiśmy się dzisiaj na ostatni podjazd, podobnie jak większość ekip. Moim zadaniem było pomaganie Emanuelowi Buchmannowi wskoczyć z powrotem do Top 10 wyścigu. Ostatecznie nie udało się, zachowaliśmy 11. miejsce i sam przesunąłem się na 13. Czeka nas jutro jeszcze jeden górzysty odcinek na tej Vuelcie. Trzeba dać z siebie 110 procent. Sam czułem się dzisiaj dobrze, ale miałem inne zadania niż próba walki o etap - ocenił kolarz z Zegartowic.

Kluczowy ostatni podjazd

Etap rozstrzygnął się na końcowym podjeździe do mety. Próbowali rozgrywki taktycznej kolarze ekipy Movistar. W ucieczce jechał Kolumbijczyk Nairo Quintana, który później poczekał na Valverde, ale te szachy na niewiele się zdały, bo nie udało się im zgubić Yatesa.



26-letni Brytyjczyk w maju przez 13 dni prowadził w Giro d'Italia, ale w decydującej fazie wyścigu nie potrafił obronić różowej koszulki. W piątek doskonale prezentował się na końcowym podjeździe na przełęcz Rabassa i nie wygląda na to, by ktokolwiek mu przeszkodził wygrać pierwszy w karierze wielki tour. Między tymi wyścigami błysnął w Tour de Pologne. Zwyciężył na ostatnim etapie w Bukowinie Tatrzańskiej, a w klasyfikacji generalnej przegrał jedynie z Kwiatkowskim.



Pinot również był jednym z bohaterów tegorocznego Tour de Pologne. Stanął na trzecim stopniu końcowego podium, obok Kwiatkowskiego i Yatesa.



W sobotę odbędzie się drugi etap w Andorze, z metą w pobliżu sanktuarium Canolich. Wyścig zakończy się w niedzielę w Madrycie.



Wyniki 19. etapu, Lleida - Andora. Naturlandia (154,4 km):



1. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) - 3:42.05

2. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) 5 s

3. Steven Kruijswijk (Holandia/LottoNL-Jumbo) 13

4. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 52

5. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana)

6. Enric Mas (Hiszpania/Quick-Step Floors) ten sam czas

7. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 1.03

8. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 1.12

9. Tony Gallopin (Francja/AG2R La Mondiale) 1.15

10. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 1.49

11. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 2.20

...

130. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 25.59



Klasyfikacja generalna:



1. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) - 76:44.41

2. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 1.38

3. Steven Kruijswijk (Holandia/LottoNL-Jumbo) 1.58

4. Enric Mas (Hiszpania/Quick-Step Floors) 2.15

5. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 2.29

6. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 4.01

7. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 5.22

8. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 5.29

9. Jon Izagirre (Hiszpania/Bahrain-Merida) 6.30

10. Tony Gallopin (Francja/AG2R La Mondiale) 7.21

...

13. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 12.48

40. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 1:21.56