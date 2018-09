Zryw Hiszpana na ostatnich metrach. Faworyci wypchnięci z podium





Enric Mas z ekipy Quick-Step wygrał na przełęczy Gallina w Andorze 20. etap Vuelta a Espana. Na dzień przed zakończeniem wyścigu na prowadzeniu umocnił się trzeci na mecie brytyjski kolarz Simon Yates (Mitchelton-Scott).

Hiszpan wyprzedził na ostatnich metrach Kolumbijczyka Miguela Angela Lopeza (Astana). Yates stracił do tej dwójki 23 sekundy, ale praktycznie przypieczętował zwycięstwo we Vuelcie. Mas awansował w klasyfikacji generalnej na drugie miejsce, a Lopez na trzecie.

W niedzielę ostatni etap w Madrycie powinien być dla Yatesa już tylko formalnością.

Faworyci nie wytrzymali

Włoszczowska z medalem po morderczym maratonie. "Organizm ma trochę dosyć" Maja Włoszczowska... czytaj dalej » Mas i Lopez zepchnęli z podium Hiszpana Alejandro Valverde i Holendra Stevena Kruijswijka (LottoNL-Jumbo), którzy na podjeździe do mety opadli z sił i zajęli dalsze lokaty.

Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) zajął 17. miejsce ze stratą pięciu i pół minuty. W klasyfikacji generalnej utrzymał 13. pozycję. Michał Kwiatkowski (Sky) był 70., tracąc ponad 21 minut.



Sobotni etap liczył tylko 97,3 km, ale był najeżony premiami górskimi. Aktywnie jechali obaj Polacy. Majka i Kwiatkowski znaleźli się w gronie 15 kolarzy, którzy zaatakowali na pierwszym podjeździe, a w pewnym momencie jechali w czteroosobowej czołówce. W końcówce jednak się nie liczyli. Majka wspierał lidera swojej ekipy Niemca Emanuela Buchmanna.

"Dzisiejszy etap nie wyszedł nam. Początkowo było dobrze, bo znalazłem się w odjeździe i czułem się nieźle. Próbowałem nawet odjeżdżać. Starałem się walczyć o etap, ostatecznie jednak zabrakło sił. Potem zostałem z jadącym z tyłu Emanuelem Buchmannem, który ostatecznie skończył 12., a ja 13. w generalce. Musimy teraz przemyśleć, wyciągnąć wnioski po wyścigu i patrzeć przed siebie. Ja teraz odpoczywam i czekam na mistrzostwa świata w Innsbrucku" - skomentował w mediach społecznościowych Majka.

Pierwsze gratulacje

Hiszpański wyścig praktycznie jest już rozstrzygnięty. Yates, który w sobotę odbierał pierwsze gratulacje za zwycięstwo, przedłuży do pięciu serię sukcesów Brytyjczyków w największych wyścigach. Chris Froome wygrał w ubiegłym roku Tour de France i Vueltę, był też najlepszy w tegorocznym w Giro d'Italia, natomiast Geraint Thomas zwyciężył w lipcu we francuskiej Wielkiej Pętli.



26-letni Yates już w maju Giro pokazał się z bardzo dobrej strony, prowadząc przez 13 dni. W sierpniu błysnął także w Tour de Pologne, wygrywając ostatni etap w Bukowinie Tatrzańskiej i zajmując w klasyfikacji generalnej drugie miejsce za Kwiatkowskim. Wszystko wskazuje na to, że w Hiszpanii wygra pierwszy w karierze wielki tour.



Wyniki 20. etapu, Escaldes-Engordany - Przełęcz Gallina (97,3 km):

1. Enric Mas (Hiszpania/Quick-Step Floors) - 2:59.30

2. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) ten sam czas

3. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton Scott) 23 s

4. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 54

5. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 57

6. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 1.11

7. Steven Kruijswijk (Holandia/LottoNL-Jumbo) 1.15

8. David de la Cruz (Hiszpania/Sky) 2.17

9. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 3.09

10. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) ten sam czas

...

17. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 5.31

70. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 21.18



Klasyfikacja generalna:

1. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton Scott) - 79:44.30

2. Enric Mas (Hiszpania/Quick-Step Floors) 1.46

3. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 2.04

4. Steven Kruijswijk (Holandia/LottoNL-Jumbo) .54

5. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 4.28

6. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 5.57

7. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 6.07

8. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 6.51

9. Jon Izagirre (Hiszpania/Bahrain Merida) 11.09

10. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 11.11

...

13. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 17.57

40. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 1:21.56