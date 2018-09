Samotny uciekinier. Nie zatrzymał go nawet deszcz





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Majka i Kwiatkowski, były lider wyścigu, sporo stracili do zwycięzcy

Włoch Alessandro De Marchi (BMC) po samotnym finiszu wygrał 11. etap wyścigu Vuelta a Espana. Najlepszy z Polaków - Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) - zajął siódme miejsce.

W środę kolarze mieli do przejechania 207,8 km z Mombuey do Ribeira Sacra w Galicji.

Kolejny sprint i wygrana. Włoch nie do pobicia Włoch Elia... czytaj dalej » De Marchi wygrał z 28-sekundową przewagą nad drugim na mecie Kolumbijczykiem Jhonatanem Restrepo (Katusha-Alpecin) zaś trzeciego kolarza - rodaka Franco Pellizottiego (Bahrain Merida) - wyprzedził o 59 sekund.

Pod koniec etapu doszło do oberwania chmury. Trudne warunki nie zatrzymały jednak Włocha, który w decydującym momencie odjechał Restrepo. W nagrodę finiszował już przy pełnym słońcu.

Majka miał do triumfatora 1.46 straty. Polak był uczestnikiem 19-osobowej ucieczki, która długo jechała na czele wyścigu, mając w pewnym momencie ponad cztery minuty przewagi nad grupą lidera.

Było to trzecie zwycięstwo 32-letniego de Marchiego w hiszpańskim wyścigu, poprzednio triumfował w 2014 i 2015 roku. Wszystkie etapy wygrywał po samotnej ucieczce.

Źródło: PAP/EPA De Marchi na podium

Lider ten sam

Czerwoną koszulkę lidera zachował Brytyjczyk Simon Yates (Michelton-Scott), który ma sekundę przewagi nad reprezentantem gospodarzy Alejandro Valverde i 14 s nad jego kolegą z ekipy Movistaru, Kolumbijczykiem Nairo Quintaną.

Michał Kwiatkowski (Sky), który w środę zajął 26. miejsce, przyjeżdżając ze stratą 2.02 w grupie z liderami wyścigu, nadal jest 15. w klasyfikacji generalnej - 2.10 za Yatesem.

Majka awansował o dwie pozycje - jest 21. ze stratą 5.28 do lidera.

"Spędziłem dzisiaj długi dzień w odjeździe, planem było wygranie etapu. Całość nie ułożyła się po mojej myśli, ostatecznie byłem 7. i nieco awansowałem w generalce, ale to nie był mój cel. Czekam na kolejne dni, aby zarówno szukać swojej szansy, gdy jest ku temu okazja, a także, by pomagać grupie w realizacji naszych zadań" - napisał w mediach społecznościowych kolarz z Zegartowic.

W czwartek kolarze pozostają w Galicji. 12. etap prowadzi pagórkowatą trasą wzdłuż atlantyckiego wybrzeża z Mondonedo do Faro de Estaca de Bares-Manon i liczy 181,1 km.



Etapa 11 - Stage 11 #LaVuelta18



@ADM_RossodiBuja



¿Qué le preguntarías? What would you ask him? pic.twitter.com/pEgoqaslma — La Vuelta (@lavuelta) 5 września 2018

Wyniki 11. etapu, Mombuey do Ribeira Sacra (207,8 km):

1. Alessandro De Marchi (Włochy/BMC) 4:52.38

2. Jhonatan Restrepo (Kolumbia/Katusha-Alpecin) strata 28

3. Franco Pellizotti (Włochy/Bahrain-Merida) 59

4. Nans Peters (Francja/AG2R) 1.24

5. Dylan Teuns (Belgia/BMC) 1.45

6. Tiesj Benoot (Belgia/Lotto Soudal) 1.46

7. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe) ten sam czas

8. Nicolas Roche (Irlandia/BMC) 1.48

9. Sergio Henao (Kolumbia/Sky) 1.50

10. Thibaut Pinot (Francja/FDJ) ten sam czas

...

26. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 2.02



Klasyfikacja generalna:

1. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) - 45:57.40

2. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) strata 1 s

3. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 14

4. Jon Izagirre (Hiszpania/Bahrain-Merida) 17

5. Tony Gallopin (Francja/AG2R) 24

6. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-hansgrohe) ten sam czas

7. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 27

8. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 32

9. Steven Kruijswijk (Holandia/LottoNL-Jumbo) 43

10. George Bennett (Nowa Zelandia/LottoNL-Jumbo) 47

...

15. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 2.10

21. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe) 5.28