Francuz przechytrzył rywali. Vuelta ma nowego lidera

Francuz Alexandre Geniez z grupy AG2R La Mondiale był najszybszy na 12. etapie wyścigu Vuelta a Espana. Nowym liderem został Jesus Herrada z grupy Cofidis.

Geniez na finiszu wyprzedził piątkę kolarzy, którzy jako pierwsi dojechali do mety. Drugie miejsce zajął Holender Dylan Van Baarle (Sky), a trzecie Ukrainiec Mark Padun (Merida) - obaj w tym samym czasie, co zwycięzca.

Samotny uciekinier. Nie zatrzymał go nawet deszcz Włoch Alessandro... czytaj dalej » Peleton, w którym jechali Michał Kwiatkowski (Sky) i Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), stracił do czołówki ponad 10 minut. Kwiatkowski został sklasyfikowany na 36., a Majka - na 44. miejscu.

"To był mój cel"

Herrada odebrał czerwoną koszulkę lidera Brytyjczykowi Simonowi Yatesowi (Mitchelton-Scott). Obecnie ma nad nim 3.22 przewagi. Tuż za Yatesem sklasyfikowany jest Hiszpan Alejandro Valverde (Movistar) - 3.23 straty do prowadzącego rodaka. Kwiatkowski jest na 17., a Majka na 24. pozycji.

Herrera liczy się z tym, że w piątek straci pozycję lidera, ale na razie zamierza się nią cieszyć. - To był mój cel, wyróżnienie, na które pracowałem od dawna. Nie traciłem czasu i dołączyłem do ucieczki. Ostatecznie nie udało mi się odnieść zwycięstwa na etapie, bo byłem zbyt wyczerpany - przyznał Hiszpan.

W piątek kolarze będą mieli do pokonania 174,8 km z Candas do Valle de Sabero.



Wyniki 12. etapu, Mondonedo - Estaca de Bares (181,1 km):

1. Alexandre Geniez (Francja/AG2R La Mondiale) 4:22.59

2. Dylan van Baarle (Holandia/Sky)

3. Mark Padun (Ukraina/Bahrain-Merida)

4. Dylan Teuns (Belgia/BMC) wszyscy ten sam czas

5. Victor Campenaerts (Belgia/Lotto-Soudal) strata 2 s

6. Davide Formolo (Włochy/BORA-Hansgrohe) 5

7. Gianluca Brambilla (Włochy/Trek-Segafredo) 24

8. Dries Devenyns (Belgia/Quick-Step Floors) 48

9. Thomas De Gendt (Belgia/Lotto-Soudal) 2.27

10. Valerio Conti (Włochy/UAE Team Emirates) 2.29

...

36. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 11.39

44. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Jesus Herrada (Hiszpania/Cofidis) 50:28.56

2. Simon Yates (W. Brytania/Mitchelton-Scott) strata 3.22

3. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 3.23

4. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 3.36

5. Ion Izagirre (Hiszpania/Bahrain-Merida) 3.39

6. Tony Gallopin (Francja/AG2R La Mondiale) 3.46

7. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 3.46

8. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 3.49

9. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 3.54

10. Steven Kruijswijk (Holandia/LottoNL-Jumbo) 4.05

...

17. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 5.32

24. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 8.50