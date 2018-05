Finiszowali na zboczach wulkanu. Najszybciej Kolumbijczyk





Kolumbijczyk Johan Esteban Chaves wygrał na zboczach wulkanu Etna na Sycylii szósty etap 101. edycji kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zdobył drugi na mecie jego kolega z drużyny Mitchelton-Scott Brytyjczyk Simon Yates.

Kolarze wspinali się do wysokości 1736 m n.p.m., finiszując przed Obserwatorium Wulkanologicznym na tym najwyższym wulkanie w Europie (3340 m n.p.m.). Etap rozstrzygnął się na 15-kilometrowym podjeździe do mety. Rozgrzewka przed wulkanem. W Giro bez zmian Włoch Enrico... czytaj dalej »

Przepuszczony przed metą

U stóp Etny Chaves zameldował się razem z 27 towarzyszami ucieczki z przewagą nieco ponad minuty nad peletonem. Kolumbijczyk zgubił ostatnich zawodników 5,5 km przed finiszem, ale na ostatnim kilometrze dołączył do niego atakujący z grupki faworytów Yates.

Koledzy z drużyny nie walczyli na finiszu. Chaves, który wcześniej dał mocną zmianę, "podciągając" Yatesa, został przezeń przepuszczony tuż przed linią mety.

Dwóch zawodników australijskiej ekipy wyprzedziło o 26 sekund grupkę faworytów wyścigu, którą przyprowadził Francuz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Razem z Francuzem przyjechali m.in. ubiegłoroczny triumfator Giro Holender Tom Dumoulin (Sunweb) oraz Brytyjczyk Chris Froome (Sky).

Dotychczasowy lider, Australijczyk Rohan Dennis (BMC), osłabł w końcówce i do mety dotarł ze stratą ponad minuty.

Źródło: EPA/Daniel Dal Zennaro Esteban Chaves i Simon Yates na mecie

Teraz Kalabria

Dla Chavesa to drugie w karierze zwycięstwo etapowe w Giro. W 2016 roku triumfował na królewskim etapie w Dolomitach do miejscowości Corvara, a w klasyfikacji generalnej tamtego wyścigu był drugi, przegrywając tylko z Włochem Vincenzo Nibalim.

Yates z kolei debiutuje w Giro. Sycylię opuści mając przewagę 16 sekund nad Dumoulinem i 26 nad Chavesem.

Źródło: EPA/Daniel Dal Zennaro Simon Yates nowym liderem

Froome, czterokrotny zwycięzca Tour de France, awansował na ósme miejsce, a jego strata do lidera wynosi minutę i 10 sekund.



W piątek kolumna wyścigu przeniesie się do Kalabrii. Etap z Pizzo do Praia a Mare jest krótki (159 km) i preferuje sprinterów.





Wyniki 6. etapu, Caltanissetta - Etna (164 km):

1. Esteban Chaves (Kolumbia/Mitchelton-Scott) - 4:16.10

2. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) ten sam czas

3. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 26 s

4. George Bennett (Nowa Zelandia/LottoNL-Jumbo)

5. Domenico Pozzovivo (Włochy/Bahrain-Merida)

6. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana)

7. Richard Carapaz (Ekwador/Movistar)

8. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb)

9. Fabio Aru (Włochy/UAE Team Emirates)

10. Chris Froome (Wielka Brytania/Sky) ten sam czas



Klasyfikacja generalna:

1. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) - 22:46:03

2. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb) 16 s

3. Esteban Chaves (Kolumbia/Mitchelton-Scott) 26

4. Domenico Pozzovivo (Włochy/Bahrain-Merida) 43

5. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 45

6. Rohan Dennis (Australia/BMC) 53

7. Pello Bilbao (Hiszpania/Astana) 1.03

8. Chris Froome (Wielka Brytania/Sky) 1.10

9. George Bennett (Nowa Zelandia/LottoNL-Jumbo) 1.11

10. Fabio Aru (Włochy/UAE Team Emirates) 1.12