"Zatrzymanie akcji serca". Później kolarz upadł i zmarł





Foto: Jérémy-Günther-Heinz Jähnick/Wikipedia (CC BY-SA 3.0) | Video: PAP/EPA Michael Goolaerts miał 23 lata

Ustalono przyczynę śmierci Michaela Goolaertsa, który na trasie legendarnego wyścigu Paryż-Roubaix niespodziewanie upadł. W Lille przeprowadzono sekcję zwłok kolarza.

Francuska prokuratura potwierdziła, że u Goolaertsa doszło do "zatrzymania akcji serca". - Jego serce się zatrzymało, dlatego się przewrócił - oświadczył prokurator Remi Schwartz.

Wcześniej brano pod uwagę hipotezę, że Belg przewrócił się w wyniku kraksy, a dopiero później doszło do zgonu.



Biegli mają jeszcze przeprowadzić badania toksykologiczne i patomorfologiczne, ale na wyniki trzeba poczekać co najmniej kilka tygodni.

Źródło: PAP/EPA Kolarza reanimowano na poboczu trasy

Badania niczego nie wykazały

Według relacji najbliższych Michaela, on nigdy nie uskarżał się na problemy kardiologiczne. W listopadzie miał przejść kompleksowe badania, które nie wykazały u niego żadnych nieprawidłowości.



Goolaerts zasłabł w pierwszej części niedzielnego wyścigu, uważanego za najtrudniejsze jednodniowe zawody kolarskie. Jeszcze na poboczu Belgowi udzielono pierwszej pomocy. Kamery uchwyciły dramatyczny moment reanimacji 23-latka, którego następnie przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Niestety, już go nie uratowano.



Największym sukcesem Goolaertsa było etapowe zwycięstwo Tour du Loire et Cher w 2016 roku.