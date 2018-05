Start na Śląskim, meta na Słowacji





To będzie 75. edycja Tour de Pologne

Z Krakowa do Bukowiny Tatrzańskiej będzie prowadzić trasa 75. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, który wystartuje 4 sierpnia. Będzie kilka nowości.

Największy polski wyścig kolarski, zaliczany do prestiżowego cyklu UCI World Tour, rozpocznie się etapem o długości 132 km ze startem i metą w Krakowie.



W kolejnych dniach kolarze będą finiszować w Katowicach, Zabrzu, Szczyrku, Bielsku-Białej, słowackim Popradzie i Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie po raz drugi zakończy się wyścig. Nowe miasta etapowe to Bielsko-Biała i Poprad. Nowością będzie również start trzeciego etapu na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Źródło: PAP/Bartłomiej Zborowski Prezentacja odbyła się na dziedzińcu Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Powrót na Słowację

Wyścig po raz drugi odwiedzi Słowację. W 2014 roku etap do Szczyrbskiego Jeziora wygrał Rafał Majka, który później triumfował także w Bukowinie Tatrzańskiej i w całej imprezie.



Tour de Pologne będzie w tym roku obchodzić potrójny jubileusz: mija 90 lat od pierwszych zawodów, jest rozgrywany po raz 75., a dyrektor Czesław Lang organizuje go od ćwierćwiecza.



Prezentacja trasy w Wilanowie miała wyjątkową oprawę. Scenę ustawiono na dziedzińcu przed rezydencją króla Jana III Sobieskiego, a na widowni zasiedli słynni polscy kolarze: Ryszard Szurkowski, Marian Więckowski, Lech Piasecki, Dariusz Baranowski i wielu innych.



- Minęło już 25 lat, od kiedy zaczęliśmy organizować wyścig w nowej formule. Przeszliśmy razem bardzo, bardzo długą drogę. Możemy być dumni, że nasz narodowy wyścig należy do grona największych wyścigów na świecie, że przyjeżdżają do nas najlepsi kolarze, że odkrywamy nowe gwiazdy kolarstwa – przyznał Lang.

Źródło: tourdepologne.pl Trasa tegorocznego wyścigu

Na dziko

Niewiele jeszcze wiadomo o obsadzie tegorocznego wyścigu. Na starcie staną wszystkie 18 drużyn World Tour, a "dzikie karty" otrzymały dotychczas trzy z zaplecza kolarskiej elity: CCC Sprandi Polkowice, francuski Cofidis oraz rosyjskie Rusvelo.



Prezentacja trasy była pierwszym akordem Wielkiego Warszawskiego Weekendu Rowerowego w Wilanowie. W sobotę odbędą się wyścigi Vienna Life Lang Team Maraton oraz wyścig o Puchar Ministra Turystyki i Sportu, natomiast w niedzielę – szosowy Lang Team Race.



W trakcie weekendu będzie można też zwiedzić w Wilanowie mobilne muzeum Tour de Pologne.



Trasa 75. Tour de Pologne:

4 sierpnia, 1. etap: Kraków – Kraków (132 km)

5 sierpnia, 2. etap: Tarnowskie Góry – Katowice (158 km)

6 sierpnia, 3. etap: Chorzów – Zabrze (140 km)

7 sierpnia, 4. etap: Jaworzno – Szczyrk (179 km)

8 sierpnia, 5. etap: Wieliczka – Bielsko-Biała (152 km)

9 sierpnia, 6. etap: Zakopane – Poprad (180 km)

10. sierpnia, 7. etap: Bukovina Resort – Bukowina Tatrzańska (136 km)