Twardziel Kwiatkowski. Upadł, wstał i ruszył w pościg





Foto: PAP/EPA/MANUEL BRUQUE | Video: PAP/EPA Kwiatkowski wciąż w grze o zwycięstwo we Vuelcie

Spory pech Michała Kwiatkowskiego (Sky) na siódmym etapie Vuelta a Espana. Polak uczestniczył w kraksie na końcowych kilometrach. Na szczęście okazało się, że była niegroźna. "Kwiato" szybko się pozbierał i gonił ile sił. Ostatecznie do zwycięzcy stracił pół minuty. Etap z Puerto-Lumbreras do Pozo Alcon wygrał Tony Galopin (AG2R La Mondiale).

Na 10 kilometrów przed metą wszystko układało się po myśli Polaka. Wtedy rozpoczął się jego dramat. Prowadzący peleton jeden z kolarzy grupy Sky się wywrócił, a upadku nie uniknął także Kwiatkowski.

Z pomocą kolegi

"Kwiato" to jednak twardziel. Ani przez moment nie myślał o wycofaniu. Wstał i jechał dalej.

Trzeba było mocniej nacisnąć na pedały, gonić tych, którzy byli z przodu, którzy mogli mu zagrozić w klasyfikacji generalnej. Kapitalną pracę wykonał Sergio Henao, który Polaka "wziął na koło" i ciągnął jak najbliżej czołówki. W końcu wyczerpany Kolumbijczyk pękł, musiał odpuścić. Zwolnił i tegoroczny zwycięzca Tour de Pologne został sam. Walczył, szarpał, pedałował ile sił, ale dojść czuba peletonu nie miał szans. Na metę wpadł 30 sekund do zwycięzcy. Jak na okoliczności ostatnich kilometrów, to wynik imponujący.

Źródło: PAP/EPA/MANUEL BRUQUE Po siódmym etapie doszło do sporych przetasowań za plecami lidera

Przed piątkowym etapem, 186-kilometrowym z metą w Pozo Alco (to ciągle Andaluzja), Kwiatkowski tracił do lidera wyścigu Rudy'ego Molarda (FDJ) 41 sekund. Molard był 24. i utrzymał czerwoną koszulkę lidera. "Kwiato" skończył 36. i w klasyfikacji generalnej spadł na szóstą pozycję. Traci do Francuza minutę i sześć sekund.

Rafał Majka był 29., a w klasyfikacji generalnej jest 21. Ma grubo ponad cztery minuty straty do lidera.

Etap wygrał Galopin, który na ostatnich kilometrach zdecydował się na samotny atak.

Wyniki 7. etapu:

1. Tony Gallopin (AG2R) 4:18:20

2. Peter Sagan ((Bora-Hansgrohe) + 00:05

3. Alejandro Valverde (Movistar)

---

29. Rafał Majka (Bora-Hansgrohe)

36. Michał Kwiatkowski (Team Sky) + 00:30



Klasyfikacja generalna po 7 etapie:

1. Rudy Molard (Groupama-FDJ) 26:44:40

2. Alejandro Valverde (Movistar) + 00:47

3. Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) + 00:48

4. Simon Yates (Mitchelton-Scott) + 00:51

5. Tony Gallopin (AG2R) + 00:59

6. Michał Kwiatkowski (Sky) + 01:06

7. Ion Izagirre (Bahrain-Merida) + 01:11

8. Nairo Quintana (Movistar) + 01:14

9. Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) + 01:18

10. Enric Mas (Quick-Step) + 01:23

---

21. Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) + 04:28