Czekał na to całą karierę. "Zawsze brakowało czasu"





Irlandczyk Sam Bennett z ekipy Bora-Hansgrohe wygrał w Praia a Mare w Kalabrii siódmy etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott).

Bennett po finiszu z peletonu wyprzedził zwycięzcę dwóch odcinków, jadącego w różowej koszulce najlepszego sprintera, Włocha Elię Vivianiego (Quick-Step Floors). Trzeci był kolejny Włoch Niccolo Bonifazio (Bahrain-Merida).

31 lat przerwy

Finiszowali na zboczach wulkanu. Najszybciej Kolumbijczyk Kolumbijczyk... czytaj dalej » 27-letni Irlandczyk odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo etapowe w Giro i pierwsze w trzech największych wyścigach kolarskich. Jest też pierwszym od 31 lat zawodnikiem z tego kraju, który okazał się najlepszy we Włoszech. W 1987 roku etap wygrał Stephen Roche.

Bennett od początku wyścigu sygnalizował dobrą formę, plasując się na sprinterskich etapach w Izraelu dwukrotnie na trzeciej pozycji.



- Jestem naprawdę szczęśliwy - powiedział na mecie Bennett, cytowany przez independent.ie. - Tak bardzo staraliśmy się podczas poprzednich sprintów, zawsze brakowało trochę czasu. Zespół wykonał fantastyczną robotę i chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi dojść do tego punktu - chwalił Irlandczyk.

Bez zmian

W klasyfikacji generalnej nic się nie zmieniło. Prowadzi Yates, wyprzedzając o 16 sekund triumfatora ubiegłorocznego Giro Holendra Toma Dumoulina (Sunweb) oraz o 26 swojego kolegę klubowego, zwycięzcę czwartkowego etapu na Etnie, Kolumbijczyka Estebana Chavesa.



W sobotę do głosu znów powinni dojść "górale". Ósmy odcinek zakończy się w Montevergine di Mercogliano, jednym z ważniejszych sanktuariów w Kampanii, a do mety, na wysokości 1260 m n.p.m., poprowadzi 17-kilometrowy podjazd o średnim nachyleniu 5 proc.



Wyniki 7. etapu Giro:

1. Sam Bennett (Irlandia/Bora-Hansgrohe) - 3:45.27

2. Elia Viviani (Włochy/Quick-Step Floors)

3. Niccolo Bonifazio (Włochy/Bahrain-Merida)

4. Sacha Modolo (Włochy/Education First)

5. Danny van Poppel (Holandia/LottoNL-Jumbo) ten sam czas



Klasyfikacja generalna:

1. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) - 26:31:30

2. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb) strata 16 s

3. Esteban Chaves (Kolumbia/Mitchelton-Scott) 26

4. Domenico Pozzovivo (Włochy/Bahrain-Merida) 43

5. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 45

6. Rohan Dennis (Australia/BMC) 53

7. Pello Bilbao (Hiszpania/Astana) 1.03

8. Chris Froome (Wielka Brytania/Sky) 1.10

9. George Bennett (Nowa Zelandia/LottoNL-Jumbo) 1.11

10. Fabio Aru (Włochy/UAE Team Emirates) 1.12