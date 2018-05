Wszyscy gonią Yatesa. Lider Giro stracił podczas czasówki





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Yates od wielu etapów jedzie w różowej koszulce lidera Giro

Australijczyk Rohan Dennis z ekipy BMC wygrał 16. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, jazdę indywidualną na czas z Trydentu do Rovereto (34,2 km). Różową koszulkę lidera obronił Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott).

Dennis wyprzedził o 14 sekund Niemca Tony'ego Martina (Katiusza-Alpecin). Trzecie miejsce, ze stratą 22 sekund, zajął aktualny mistrz świata w tej konkurencji i triumfator ubiegłorocznego Giro d'Italia Holender Tom Dumoulin (Sunweb).

Froome awansował

Samotny atak Froome'a. Wciąż może wygrać Giro Brytyjczyk... czytaj dalej » Yates uzyskał 22. rezultat, tracąc do zwycięzcy 1.37. W klasyfikacji generalnej przewaga Brytyjczyka nad Dumoulinem zmniejszyła się z 2.11 do 56 sekund. Trzecie miejsce zajmuje Włoch Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), który traci do lidera ponad trzy minuty.



Z siódmej na czwartą pozycję awansował piąty w Rovereto Brytyjczyk Chris Froome (Sky). Czterokrotny zwycięzca Tour de France traci do miejsca na podium wyścigu 39 sekund.



Niespodziankę sprawił Fabio Aru. Mistrz Włoch, który w niedzielę był bliski wycofania się z rywalizacji i do mety w Sappadzie dojechał blisko 20 minut za zwycięzcą etapu Yatesem, pojechał we wtorek najlepszą czasówkę w swojej karierze, tracąc tylko dwie sekundy do Froome'a.



W środę kolarze pokonają pagórkowaty odcinek z Riva del Garda do Iseo (155 km).

Źródło: PAP/EPA Rohan Dennis ma powody do radości



Wyniki 16. etapu Giro:



1. Rohan Dennis (Australia/BMC) - 40.00

2. Tony Martin (Niemcy/Katiusza-Alpecin) 14 s

3. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb) 22

4. Jos van Emden (Holandia/LottoNL-Jumbo) 27

5. Chris Froome (Wielka Brytania/Sky) 35

6. Fabio Aru (Włochy/UAE Team Emirates) 37

7. Alex Dowsett (Wielka Brytania/Katiusza-Alpecin) 40

8. Diego Ulissi (Włochy/UAE Team Emirates) 40

9. Chad Haga (USA/Sunweb) 47

10. David De La Cruz (Hiszpania/Sky) 1.01



Klasyfikacja generalna:



1. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) - 66:39.14

2. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb) 56

3. Domenico Pozzovivo (Włochy/Bahrain-Merida) 3.11

4. Chris Froome (Wielka Brytania/Sky) 3.50

5. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 4.19

6. Rohan Dennis (Australia/BMC) 5.04

7. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 5.37

8. Pello Bilbao (Hiszpania/Astana) 6.02

9. Richard Carapaz (Ekwador/Movistar) 6.07

10. George Bennett (Nowa Zelandia/LottoNL-Jumbo) 7.01