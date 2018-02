Majka się broni. "Nie ma mojej zgody na pomówienia"





Rafał Majka stanowczo odpiera zarzuty o stosowanie dopingu. Wydał oficjalne oświadczenie odnoszące się do niedawnych rewelacji "La Gazetta dello Sport", gdzie można było przeczytać, że kolarz przyjmował testosteron. "Nie ma mojej zgody na pomówienia" - napisał Majka w mediach społecznościowych.

O sprawie głośno zrobiło się w miniony weekend. Wszystko za sprawą dyrektora sportowego grupy kolarskiej Altopack-Eppela Andrei Del Nisty. To jego słowa cytowane były we włoskich mediach.

Włoskie media: Majka podejrzany o doping Niepokojące... czytaj dalej » "Del Nista mówi, że kiedy Majka był trenowany przez Elso Fredianiego przyjmował testosteron, a potem wyrzucał fiolki" i "Del Nista mówi, że Majce zmienił się kształt szczęki, bo gdy bierze się testosteron i hormon wzrostu staje się ona bardziej kwadratowa" - o takich rewelacjach donosiła "La Gazetta dello Sport".

Wyłącznie ciężka praca

Na reakcję Polaka nie trzeba było czekać długo.

"Oświadczam, że nie ma mojej zgody na tego typu nadużycia będące pomówieniami, które mogą narazić mnie na utratę zaufania przyjaciół oraz kibiców i godzą bezpośrednio w moje dobre imię" - napisał Majka. "Bezrefleksyjne powielanie tego typu nieprawdziwych informacji naraża na szwank mój wizerunek sportowca i stanowi atak na moje dotychczasowe osiągnięcia, do których doszedłem wyłącznie ciężką pracą, wyrzeczeniami i częstą rozłąką z rodziną" - czytamy dalej.

Polak zaznaczył także, że nigdy nie był członkiem grupy Altopack-Eppela przeciw której toczy się postępowanie w sprawie łamania przepisów antydopingowych.





Król francuskich gór z medalem olimpijskim

Majka obecnie reprezentuje barwy niemieckiej grupy Bora-Hansgrohe. W początkach kariery, jako 20-latek, występował we włoskiej ekipie Petroli Firenze, a także był na stażu w Miche. W 2011 roku przeszedł do duńskiego Saxo Banku, w którym ścigał się do 2016 roku.

Dwukrotnie triumfował w klasyfikacji górskiej Tour de France, wygrał w sumie trzy etapy Wielkiej Pętli i jeden Vuelta a Espana. W igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro był trzeci w wyścigu ze startu wspólnego.