Miała być wygrana na urodziny. Majkę pokonał piekielny podjazd

Michael Woods (EF Education First) finiszem na piekielnie stromym podjeździe pod Balcon de Bizkaia w Kraju Basków wygrał 17. etap Vuelta a Espana. Do końca w grze o zwycięstwo pozostawał Rafał Majka (Bora Hansgrohe), który ostatecznie linię mety przeciął jako czwarty.

W środę kolarze mieli do pokonania niespełna 160 km po bardzo górzystym terenie. To co najgorsze, czekało ich jednak na koniec. Meta usytuowana była na bardzo trudnym podjeździe pod Balcon de Bizkaia.

Walczył do końca

Szybki Kwiatkowski. Skończył o włos od podium Michał... czytaj dalej » Niedługo po starcie z peletonu urwała się grupka, która liczyła kilkunastu zawodników. Co ważne dla polskich kibiców, w tym gronie znalazł się obchodzący 29. urodziny Majka.

Mijały kilometry, główna grupa nie kwapiła się do kasowania ataku i jej strata urosła aż do ośmiu minut. Stało się jasne, że Polak i reszta śmiałków między sobą rozstrzygnie kwestię etapowego zwycięstwa. Kiedy dojechali pod finałowy podjazd, góra zaczęła zbierać żniwo. Kolejni zawodnicy odpadali z walki, aż w końcu zostało ich czterech - Woods, Majka, Dylan Teuns (BMC) i David de la Cruz (Sky).

Najwięcej sił zachował ten pierwszy. Na mecie uzyskał pięć sekund przewagi nad Teunsem. Trzecie miejsce, ze stratą dziesięciu sekund, zajął Cruz, a trzy sekundy po nim kreskę minął Majka.

Yates obronił koszulkę

Za plecami uciekających zawodników lider wyścigu Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott) odpierał ataki drugiego w generalce Hiszpana Alejandro Valverde (Movistar). Ostatecznie zajął 17. miejsce, tracąc do zwycięzcy 2.48. Przegrał z Valverde, ale tylko o osiem sekund, i w klasyfikacji generalnej wyprzedza go o 25 sekund. Na trzecią lokatę awansował inny Hiszpan Enric Mas (Quick-Step), ale jego strata wynosi już 1.22.



Duże straty ponieśli inni rywale Yatesa - Kolumbijczyk Nairo Quintana (Movistar) i Holender Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo).



Wyniki 17. etapu, Getxo - Balcon de Bizkaia (157 km):

1. Michael Woods (Kanada/Education First) - 4:09.48

2. Dylan Teuns (Belgia/BMC) 5 s

3. David de la Cruz (Hiszpania/Sky) 10

4. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 13

5. Ilnur Zakarin (Rosja/Katusha-Alpecin) 38

6. Alessandro De Marchi (Włochy/BMC) 44

7. Amanuel Ghebreigzabhier (Erytrea/Dimension Data) 48

8. Jesus Herrada (Hiszpania/Cofidis) 51

9. Jai Hindley (Australia/Sunweb) 55

10. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) 1.48

...

130. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 24.03



Klasyfikacja generalna:

1. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) - 69:05.34

2. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 25

3. Enric Mas (Hiszpania/Quick-Step Floors) 1.22

4. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 1.36

5. Steven Kruijswijk (Holandia/LottoNL-Jumbo) 1.48

6. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 2.11

7. Jon Izagirre (Hiszpania/Bahrain-Merida) 4.09

8. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 4.36

9. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 5.31

10. Tony Gallopin (Francja/AG2R La Mondiale) 6.05

...

14. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 10.27

33. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 52.50