Słowak Peter Sagan wygrał 116. edycję klasyka kolarskiego Paryż-Roubaix. Na ostatnich metrach zawodnik grupy Bora-Hansgrohe nie dał szans towarzyszowi ucieczki Szwajcarowi Silvanowi Dillierowi (AG2R).

Sagan jest pierwszym od 1981 roku kolarzem jadącym w tęczowej koszulce mistrza świata, który zwyciężył w "Piekle Północy". 37 lat temu na welodromie w Roubaix triumfował Francuz Bernard Hinault.



Słowak wygrał drugi w karierze wyścig zaliczany do "monumentów", po sukcesie w 2016 roku w Dookoła Flandrii. W poprzednim sezonie minimalnie przegrał z Michałem Kwiatkowskim na mecie klasyka Mediolan-San Remo.

Najtrudniejszy wyścig

Nagły upadek i reanimacja na trasie wyścigu Dramat podczas... czytaj dalej » Paryż-Roubaix jest uważany za najtrudniejszy z wyścigów klasycznych. Trasa z Compiegne do Roubaix (257 km) jest płaska, ale prawdziwym wyzwaniem są brukowane odcinki, których w tegorocznej edycji było 29 o łącznej długości 54,5 m. Zadanie staje się bardzo trudne, gdy pada deszcz i gdy "kocie łby" zamieniają się w ślizgawkę. W niedzielę pogoda jednak dopisała, było w miarę sucho i słonecznie.



Sagan do tej pory nie miał szczęścia w tym wyścigu. Startował sześciokrotnie i tylko raz uplasował się w pierwszej dziesiątce - na szóstym miejscu w 2014 roku. W ubiegłorocznej edycji z rywalizacji o czołowe lokaty wykluczył go defekt roweru.

Narzucił mocne tempo

Do decydującej fazy wyścigu Słowak, wspierany m.in. przez Macieja Bodnara, dojechał bezpiecznie, omijając liczne kraksy. Wziął sprawy w swoje ręce 54 kilometrów przed metą na odcinku Auchy-lez-Orchies, odrywając od grupki faworytów i dołączając do trzech uciekających kolarzy. Potem narzucił tak mocne tempo, że został z nim tylko Dillier.

Razem ze Szwajcarem osiągnęli blisko półtorej minuty przewagi nad grupką pościgową, w której jechali m.in. ubiegłoroczny triumfator Belg Greg Van Avermaet (BMC) i zwycięzca z 2014 roku Terpstra. Ostatecznie Sagan i Dillier rozstrzygnęli między sobą losy wygranej na torze kolarskim w Roubaix.

Źródło: PAP/EPA Na finiszu Sagan nie dał szans rywalowi



- Jestem bardzo zmęczony. W tym roku dopisało mi szczęście. Żadnej kraksy, żadnego defektu. Mogłem oszczędzić siły na finałową rozgrywkę - powiedział 28-letni kolarz z Żyliny.



Bodnar i drugi z Polaków Przemysław Kasperkiewicz (Delko Marseille) nie ukończyli wyścigu.

Trzecia wygrana w roku

Sagan odniósł 104. zwycięstwo w karierze, jedno z najbardziej prestiżowych, obok Flandrii i trzech tytułów mistrza świata. W tym sezonie triumfował po raz trzeci.

Oprócz wygranego etapu w styczniowym wyścigu Tour Down Under był najlepszy także dwa tygodnie temu w klasyku Gandawa-Wevelgem.



Wyniki:

1. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe) 5:54.06

2. Silvan Dillier (Szwajcaria/AG2R) - ten sam czas

3. Niki Terpstra (Holandia/Quick-Step) + 57 s

. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) - nie ukończył

. Przemysław Kasperkiewicz (Polska/Delko Marseille) - nie ukończył