Groźny wypadek polskiego kolarza. "Poobijany, opuścił szpital"





Foto: Stephane Mahe/Reuters/Forum | Video: Facebook/Wikipedia Paweł Poljański wziął udział w kraksie

Paweł Poljański wziął udział w kraksie na trasie wyścigu Tre Valli Varesine. Prosto z trasy kolarz grupy Bora-Hansgrohe trafił do szpitala. "Badania nie wykazały żadnych złamań" - czytamy na profilu facebookowym Polaka.



#TreValliVaresine@pawelpoljanski has been involved in a crash. We'll bring you updates as we receive them. — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) October 9, 2018





Informację o kraksie z jego udziałem podała grupa Bora-Hansgrohe. Do wypadku doszło 54 kilometry przed metą rozgrywanego we Włoszech wyścigu. Poniższa fotografia pokazuje, że polski kolarz ucierpiał najmocniej.



Wszystko wskazuje na to, że w kraksie uczestniczył Paweł Poljański. #TreValliVaresinepic.twitter.com/zduEgh1RiM — Olek Sieradzki (@oleksieradz) October 9, 2018

28-latek wymagał natychmiastowej interwencji ratowników medycznych. Najpierw usztywnili mu szyję, potem został przetransportowany do szpitala. Niedługo później ukazał się komunikat na Facebooku Poljańskiego.

"Po kraksie na dzisiejszym wyścigu Tre Valli Varesine opuścił szpital po badaniach, które na szczęście nie wykazały żadnych złamań. Jest jedynie poobijany i nie wystartuje w jutrzejszym wyścigu Milano-Torino. Decyzja o pozostałych klasykach zostanie podjęta jutro" - czytamy.

Jednodniowy liczący 197 kilometrów wyścig Tre Valli Varesine zakończył się zwycięstwem Tomsa Skujiņsa z grupy Trek - Segafredo. Łotysz triumfował po efektownym finiszu. 49. miejsce zajął inny reprezentant Polski również reprezentujący grupę Bora-Hansgrohe Rafał Majka.