Włoszczowska z medalem po morderczym maratonie. "Organizm ma trochę dosyć"

Włoszczowska jest dwukrotną wicemistrzynią olimpijską

Maja Włoszczowska zdobyła we włoskiej miejscowości Auronzo di Cadore brązowy medal mistrzostw świata w maratonie w kolarstwie górskim. Zwyciężyła Dunka Annika Langvad, a drugie miejsce zajęła Austriaczka Christina Kollman.

Langvad pokonała 89-kilometrową trasę w czasie 4:53.13, wyprzedzając Austriaczkę o pięć minut i 18 sekund oraz Polkę o 12.12.



Włoszczowska bez medalu. "Bardzo ciężkie warunki" Maja Włoszczowska... czytaj dalej » Włoszczowska przyznała, że była to najtrudniejsza trasa, jaką kiedykolwiek jechała.



"Była po prostu mega ciężka. Po starcie mieliśmy podjazd o średnim kącie nachylenia 20 procent. Średnim. Już tam stawka się rozerwała, Annika pojechała do przodu" - napisała Polka w mediach społecznościowych.

"Organizm ma trochę dosyć"

Przed tygodniem w szwajcarskim Lenzerheide Włoszczowska zajęła piąte miejsce w mistrzostwach świata w olimpijskiej konkurencji cross country.



"Od Lenzerheide nie doszłam do siebie. To zmęczona, to chora. Nie byłam pewna, czy w ogóle wystartuję. Mój organizm ma trochę dosyć, ale warto było przyjechać do Aurenzo" - dodała Włoszczowska.



Dwukrotna wicemistrzyni olimpijska ma w kolekcji złoty medal MŚ w maratonie, wywalczony w 2003 roku w Lugano.



The Women's 2018 UCI MTB Marathon World Championship podium



Annika Langvad

Christina Kollmann - Forster

Maja Wloszczowska pic.twitter.com/zsRVpCHYkK — 3EPIC MTB Marathon (@3epicmtb) 15 września 2018