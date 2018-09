Upadek tuż po starcie. Drużynie Kwiatkowskiego uciekł medal





Foto: PAP/EPA Kwiatkowskiego czekają jeszcze dwa starty

Michał Kwiatkowski zajął z brytyjską grupą Sky czwarte miejsce w jeździe drużynowej na czas w mistrzostwach świata w Innsbrucku. Triumfował były zespół polskiego kolarza, belgijski Quick-Step.

Na trasie długości 62,4 km zawodnicy Quick-Step wyprzedzili o 19 sekund niemiecki Sunweb oraz o 20 sekund amerykański BMC. Kolarze Sky, brązowi medaliści z zeszłego roku, stracili do zwycięzców 45 sekund.



Let's get the party started #InnsbruckTirol2018pic.twitter.com/vM1rTh76HJ — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) 23 września 2018





Pech na pierwszym kilometrze

Kto wie, jak by potoczyły się losy czasówki, gdyby nie upadek kolegi Polaka, Iana Stannarda, na pierwszym kilometrze. Brytyjczyk pozbierał się, zacisnął zęby i pojechał dalej.



"To nie był nasz wymarzony początek" - skwitował Kwiatkowski niedzielną jazdę.



That was definitely not a dream start for @TeamSky, with Ian going down on the first kilometer. Luckily, he managed to continue and we did our best, pushing till the end. Congratulations @quickstepteam for an amazing race @ibk_tirol2018

@GettySportpic.twitter.com/B4qsOKh7bg — Michał Kwiatkowski (@kwiato) 23 września 2018





Dziewiąte miejsce zajęła drużyna CCC Sprandi Polkowice.



"Kwiato" będzie jednym z najbardziej zapracowanych kolarzy podczas mistrzostw rozpoczętych w niedzielę w Innsbrucku. Czekają go jeszcze trzy starty - jazda indywidualna na czas oraz wyścig ze startu wspólnego.

Wyniki jazdy drużynowej:

1.Quick-Step Floors (Belgia) – 1:07.25

2. Sunweb (Holandia) strata 19 s

3. BMC (USA) + 20

4. Sky (Wielka Brytania) + 45

5. Mitchelton-Scott (Australia) + 57

6. Movistar (Hiszpania) + 1.32

7. Trek-Segafredo (USA) + 2.04

8. Bora-Hansgrohe (Niemcy) + 2.08

9. CCC Sprandi Polkowice (Polska) + 2.38

10. Astana (Kazachstan) + 2.54