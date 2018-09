Kwiatkowski poza podium. Australijczyk zdeklasował rywali





Michał Kwiatkowski zajął czwarte miejsce w jeździe indywidualnej na czas w mistrzostwach świata w Innsbrucku. Zwyciężył Australijczyk Rohan Dennis.

Trasa liczyła ponad 52 km. Kolarze wystartowali z miejscowości Rattenberg i po przejechaniu 30 km po płaskim, wspinali się na 5-kilometrowym odcinku do Gnadenwaldu (średni kąt nachylenia wynosił 7,1 procent, maksymalnie 14). Potem był zjazd i pofałdowana końcówka.



Upadek tuż po starcie. Drużynie Kwiatkowskiego uciekł medal Michał... czytaj dalej » - Trasa jest ciężka, a w końcówce bardzo ciężka – ocenił przed startem Maciej Bodnar. Jego faworytami byli Holender Tom Dumoulin oraz Dennis.

Pokaz siły

I polski kolarz się nie pomylił. Australijczyk wręcz zdeklasował rywali. Drugiego na mecie Dumoulina, obrońcę tytułu, wyprzedził aż o minutę i 21 sekund.



Brązowy medal zdobył mistrz Europy Belg Victor Campenaerts, gorszy od Dumoulina o 0,51 s.



Kwiatkowski stracił do zwycięzcy ponad dwie minuty, a do miejsca na podium zabrakło mu 43 sekund. - To była jedna z moich najlepszych godzinnych czasówek w karierze - ocenił.

Bodnar zakończył rywalizację na 17. miejscu.



Wyniki jazdy ind. na czas elity mężczyzn (52,1 km):

1. Rohan Dennis (Australia) – 1:03.03

2. Tom Dumoulin (Holandia) strata 1.21

3. Victor Campenaerts (Belgia) 1.22

4. Michał Kwiatkowski (Polska) 2.05

5. Nelson Oliveira (Portugalia) 2.14

6. Jonathan Castroviejo (Hiszpania) 2.18

7. Tony Martin (Niemcy) 2.25

8. Patrick Bevin (Nowa Zelandia) 2.35

9. Wasyl Kiryjenka (Białoruś) 3.08

10. Martin Toft Madsen (Dania) 3.23

...

17. Maciej Bodnar (Polska) 4.22

