"Dla dobra kolarstwa cały zarząd związku musi odejść"





- Jeśli panowie nie posłuchają naszej decyzji, to kurek zostanie definitywnie zakręcony - powiedział minister sportu Witold Bańka w "Jeden na jeden" TVN24, mówiąc o zarządzie Polskiego Związku Kolarskiego. Nawiązał do skandalu obyczajowego związanego z nadużyciami w związku.

Skandal ujawnił Piotr Kosmala, były wiceprezes PZKol. W wywiadzie dla serwisu WP SportoweFakty opowiedział, że zlecony audyt wykazał nadużycia natury obyczajowej, których skala była "porażająca". Według niego, chodziło m.in. o zastraszanie, seks z podopiecznymi, a nawet gwałt. Afera obyczajowa w kolarstwie. "Potwierdzam, dochodziło do takich sytuacji" - To bardzo... czytaj dalej »

Po doniesieniach Kosmali głos zabrał minister sportu. Wezwał do natychmiastowej dymisji cały zarząd związku. "W przeciwnym razie zgodnie z ustawą o sporcie wystąpię do sądu rejestrowego o zawieszenie władz i wprowadzenie kuratora" - ostrzegał minister Witold Bańka. W odpowiedzi usłyszał, że związek nie naruszył prawa i nie ma podstaw do zawieszenia w czynnościach władz PZKol.

"Zderzenie ze ścianą"

- Jestem przekonany, że członkowie zarządu Polskiego Związku Kolarskiego i pan prezes Banaszek zmienią zdanie, bo to jest absolutne zderzenie się ze ścianą, tutaj nie będzie jakiegokolwiek kroku w tył ze strony resortu sportu i turystyki - powiedział Bańka w "Jeden na jeden".

Zapowiedział, że "jeśli panowie nie posłuchają" decyzji ministerstwa, to "kurek zostanie definitywnie zakręcony". Doprecyzował, że chodzi o kurek z pieniędzmi dla związku.

- Oczywiście bardzo chętnie się spotkam, jeśli wszyscy zrezygnują z członkostwa w zarządzie Polskiego Związku Kolarskiego. Post factum możemy się oczywiście spotkać, porozmawiać o kolarstwie, o przyszłości polskiego kolarstwa, natomiast wszyscy ci panowie muszą opuścić swoje stanowiska - powiedział minister. Afera w związku kolarstwa, padły zarzuty o gwałt. "Kategorycznie się odcinamy" Zarząd Polskiego... czytaj dalej »

"Musi dojść do całkowitego katharsis"

Stwierdził też, że nie ma potrzeby na czekanie do wyborów w związku, które mają się odbyć 22 grudnia. - To nie jest tak, że oni zrezygnują, a później wystartują w wyborach. Ci panowie muszą przestać pełnić funkcje w polskim kolarstwie. Jeżeli od stycznia przyszłego roku którykolwiek z tych panów będzie w zarządzie Polskiego Związku Kolarskiego to resort nie będzie wspierał tego związku - stwierdził. - Tutaj musi dojść do całkowitego katharsis tego środowiska, absolutnego resetu - dodał.

Powiedział też, że "to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tych skandali, to jest kwestia także sposobu zarządzania, wizerunku kolarstwa w Polsce i za granicą, to jest kwestia dobra zawodniczek i zawodników".



- My nie będziemy dociekać, który z dziewięciu członków zarządu jest mniej lub bardziej winny. Wszyscy muszą odejść, to środowisko musi się absolutnie oczyścić i to jest jedyny kierunek, jedyna możliwa droga dla polskiego kolarstwa - ocenił Bańka. Internetowa dogrywka. Rozmowa Bogdana Rymanowskiego w tvn24.pl Gościem "Jeden na... czytaj dalej »

"Osoba, która miała bardzo znaczącą pozycję"

Bańka był też pytany o to, kim jest osoba oskarżana przez zawodniczki o m.in. gwałt czy zastraszanie. - To jest osoba, która miała bardzo znaczącą pozycję w związku. Znany człowiek, który funkcjonuje wiele, wiele lat w polskim kolarstwie - powiedział minister. Zaznaczył, że "tę sprawę powinna szczegółowo wyjaśnić prokuratura".

Bańka powiedział też, że wie, że sprawą już zajmuje się prokuratura. - Kilkanaście dni temu audytorzy, którzy realizowali audyt na zlecenie Polskiego Związku Kolarskiego, przyszli do ministerstwa i po raz pierwszy ktoś odważył się też powiedzieć o takich sytuacjach - powiedział. - Podjęliśmy decyzję o natychmiastowym sporządzeniu notatki służbowej z tego spotkania i wysłania informacji do prokuratora krajowego - dodał.



Stwierdził, że jeśli członkowie zarządu związku nie zrezygnują sami, to uruchomi specjalną procedurę. - Procedura w polskim prawie jest taka, że ministerstwo sportu i turystyki występuje do sądu rejestrowego o zawieszenie władz bądź też wprowadzenie prokuratora - wyjaśnił.



- My damy kilka dni na to, aby wszyscy członkowie zarządu Polskiego Związku Kolarskiego złożyli dymisję - zapowiedział i dodał, że jeśli to nie nastąpi, to procedurę uruchomi w przyszłym tygodniu.

