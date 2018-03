"Kwiato" wygrał i nie dowierza. "Proszę, nie budźcie mnie"





Duma i szczęście, ale też w głowie już następny cel. Michał Kwiatkowski podzielił się wrażeniami po wygraniu silnie obsadzonego Tirreno-Adriatico. - To mój największy sukces w wyścigu etapowym - podkreślił i wyznał, że już nie może doczekać się następnego wyścigu, Mediolan - San Remo.

Historyczny sukces Kwiatkowskiego. Wygrał wyścig Tirreno - Adriatico Pierwsze polskie... czytaj dalej » Przed ostatnim, siódmym etapem - jazdą na czas - Kwiatkowski miał tylko trzy sekundy przewagi nad Włochem Damiano Caruso. W San Benedetto del Tronto Polak zajął wprawdzie 12. miejsce, tracąc 20 sekund do zwycięzcy, Australijczyka Rohana Dennisa, ale powiększył przewagę nad najgroźniejszym rywalem.

"Proszę, nie budźcie mnie" - napisał na Twitterze zaledwie kilka minut po po przekroczeniu linii mety.

Taktyka wypaliła

"To było świetne ściganie, cały ten tydzień spędzony wspólnie z chłopakami z Team Sky. Jestem bardzo szczęśliwy, że wspólnie z Geraintem (Thomasem - red.) mogliśmy zakończyć ten wyścig na podium" - potem dodał na Facebooku.

Początkowo to właśnie brytyjski kolarz, a nie "Kwiato" był typowany przez grupę Sky do zwycięstwa. "On naprawdę miał w tym wyścigu sporo pecha, ale koniec końców taktycznie rozegraliśmy to wszystko dobrze. Od samego początku i drużynowej jazdy na czas" - podkreślił Polak.

Źródło: DARIO BELINGHERI/PAP/EPA Miał wygrać Thomas, wygrał Kwiatkowski

Przestraszył się deszczu

Przyznał, że przed ostatnim etapem był zdenerwowany. "Kiedy zacząłem rozgrzewkę, spadł deszcz. Przestraszyłem się, bo w deszczu, wszystko może się zdarzyć. Ale wszystko skończyło się dobrze" - napisał późniejszy zwycięzca.

Dotychczas najlepszym wynikiem polskiego kolarza w Tirreno-Adriatico było drugie miejsce Zenona Jaskuły w 1990 roku. "Trochę się już starzeję, więc nie wiem, czy dalej będę w stanie się tak rozwijać. Dużo pracowałem nad jazdą na czas i wspinaczką, co pozwala mi osiągać lepsze wyniki podczas wyścigów etapowych. Dlatego właśnie podpisałem kontrakt z Team Sky, bo to zespół ludzi, specjalizujących się w walce o zwycięstwa w etapówkach. Udaje mi się dotrzymać im kroku" - cieszył się Polak, który w tym sezonie triumfował już na dwóch etapach i w klasyfikacji generalnej wyścigu Dookoła Algarve.

Źródło: EPA/DARIO BELINGHERI "Kwiato" i okazałe trofeum

Odpoczynek i jazda

Kolejnym wyzwaniem będzie dla niego słynny monument Mediolan - San Remo, który udało mu się wygrać w zeszłym roku. "Motywacja jest wysoka, a wspomnienia piękne. Teraz muszę tylko się trochę zregenerować. Spędzę w domu trzy dni i będę gotowy na te trzysta kilometrów" - zakończył.

Ósma impreza tegorocznego cyklu odbędzie się 17 marca.