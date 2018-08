Jak zapowiadał, tak zrobił. Kwiatkowski w końcu zwyciężył u siebie





Wielki sukces Michała Kwiatkowskiego. Polski kolarz grupy Sky walczył do końca o cenne sekundy i ostatecznie triumfował w 75. Tour de Pologne. Ostatni, siódmy etap, wygrał Brytyjczyk Simon Yates.

Etap prowadził wokół Bukowiny Tatrzańskiej. Kolarze mieli do przejechania dwie 68-kilometrowe pętle, łącznie 136 km.



Kwiatkowski bronił 16-sekundowej przewagi nad Belgiem Dylanem Teunsem (BMC), ubiegłorocznym zwycięzcą TdP. - Jeśli przejadę cały etap bez kłopotów technicznych, kraks, to wierzę, że moja dyspozycja jest na tyle dobra, żeby się wybronić. Jeszcze potrzeba szczęścia i jeszcze raz poproszę kolegów z drużyny o wsparcie - zapowiadał zawodnik grupy Sky.

Decydowały sekundy

Udało się. Były ucieczki, później jeszcze pojedyncze zrywy. Bez spektakularnego efektu. Przynajmniej do 13. kilometra przed metą. Peleton dogonił wtedy śmiałków, Sky w pełni kontrolowało sytuację.



Później wyrwał się jeszcze Yates (Mitchelton-Scott). Kwiatkowski był w peletonie, pilnując koła George’a Bennetta (LottoNL-Jumbo), aktywnego Nowozelandczyka, który w klasyfikacji generalnej był trzeci ze stratą 24 sekund do Polaka. Bennett próbował atakować, ale najwyraźniej brakowało mu pary w nogach.



Siedem kilometrów przed metą Yates osiągnął prawie 40 sekund przewagi. Niebezpiecznie zbliżył się więc do Kwiatkowskiego, do którego w "generalce" tracił 39 sekund. Ale Brytyjczyk jechał sam, a Polak mógł liczyć na pomoc kolumbijskiego kolegi Sergio Henao.



Przewaga Yatesa stopniała do około 30 sekund na trzy kilometry przed końcem. Kwiatkowski na podjeździe pruł już ile sił sam. Wiedział, że sytuacja robi się niebezpieczna. Brytyjczyk samotnie minął metę. Polak - finiszujący na szóstej pozycji - stracił do niego 14 sekund.



To wystarczyło jednak do końcowego zwycięstwa. Ostatecznie Kwiatkowski był szybszy od Yatesa o 15 sekund.

Źródło: PAP/Grzegorz Momot Kwiatkowski utrzymał przewagę

Doczekał się

Kwiatkowski w końcu dopiął swego. Przed tegorocznym wyścigiem dookoła Polski sam stwierdził, że brakuje mu tutaj zwycięstwa. W 2012 roku był drugi. Wtedy przegrał z Włochem Moreno Moserem o pięć sekund. W piątek żółtej koszulki lidera nie oddał do końca. Triumfował w pełni zasłużenie, wygrywając dwa etapy (czwarty w Szczyrku i piąty w Bielsku-Białej).

Od roku 2005, gdy wyścig uzyskał najwyższą kategorię UCI, Kwiatkowski jest drugim polskim kolarzem, któremu udała się ta sztuka. Cztery lata temu w klasyfikacji generalnej zwyciężył Rafał Majka.

Źródło: PAP/Grzegorz Momot Okazałe trofeum w rękach "Kwiato"



Wyniki siódmego etapu:

1. Simon Yates (W. Brytania/Mitchelton-Scott) 3:37.17

2. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) strata 12 s

3. Davide Formolo (Włochy/Bora-Hansgrohe)

4. Sam Oomen (Holandia/Sunweb) 14

5. George Bennett (N. Zelandia/LottoNL-Jumbo) 14

6. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 14

7. Enrico Gasparotto (Włochy/Bahrain-Merida) 14

8. Richard Carapaz (Ekwador/Movistar) 16

9. Georg Preidler (Austria/Groupama-FDJ) 16

10. Fabio Aru (Włochy/UAE Team Emirates) 16

...

13. Paweł Cieślik (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 43

67. Maciej Paterski (Reprezentacja Polski) 8.51

72. Łukasz Owsian (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 12.09

73. Michał Gołaś (Polska/Sky) ten sam czas

77. Michał Paluta (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 12.17



Klasyfikacja generalna:

1. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 24:23.54

2. Simon Yates (W. Brytania/Mitchelton-Scott) strata 15 s

3. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 20

4. George Bennett (N. Zelandia/LottoNL-Jumbo) 24

5. Dylan Teuns (Belgia/BMC) 27

6. Georg Preidler (Austria/Groupama-FDJ) 31

7. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 32

8. Davide Formolo (Włochy/Bora-Hansgrohe) 40

9. Sam Oomen (Holandia/Sunweb) 42

10. Fabio Aru (Włochy/UAE Team Emirates) 44

...

14. Paweł Cieślik (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 1.32

57. Łukasz Owsian (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 18.49

69. Maciej Paterski (Reprezentacja Polski) 26.39

74. Przemysław Niemiec (Polska/UAE Team Emirates) 28.58

77. Michał Podlaski (Reprezentacja Polski) 30.47

79. Michał Paluta (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 33.47

80. Jakub Kaczmarek (Reprezentacja Polski) 35.52

87. Michał Gołaś (Polska/Sky) 37.57

98. Kamil Zieliński (Reprezentacja Polski) 49.47

107. Łukasz Wiśniowski (Polska/Sky) 1:00.51



Karol Domagalski (Reprezentacja Polski) - nie ukończył 7. etapu

Kamil Gradek (Polska/CCC Sprandi Polkowice) - nie ukończył 7. etapu

Paweł Franczak (Polska/CCC Sprandi Polkowice) - nie ukończył 7. etapu

Marek Rutkiewicz (Reprezentacja Polski) - nie ukończył 6. etapu

Adam Stachowiak (Reprezentacja Polski) - nie ukończył 6. etapu



Klasyfikacja punktowa:

1. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 73 pkt

2. Pascal Ackermann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 66

3. Dylan Teuns (Belgia/BMC) 63



Klasyfikacja górska:

1. Patrick Konrad (Austria/Bora-Hansgrohe) 74 pkt

2. Łukasz Owsian (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 57

3. Jan Tratnik (Słowenia/CCC Sprandi Polkowice) 50



Klasyfikacja najaktywniejszego:

1. Jenthe Biermans (Belgia/Katusha-Alpecin) 20 pkt

2. Jan Tratnik (Słowenia/CCC Sprandi Polkowice) 14

3. Jan Bakelants (Belgia/AG2R La Mondiale) 7



Klasyfikacja drużynowa:

1. AG2R La Mondiale (Francja) 73:19.02

2. Astana (Kazachstan) strata 47 s

3. Sky (W. Brytania) 3.28

...

15. CCC Sprandi Polkowice (Polska) 23.43

21. Reprezentacja Polski 1:22.34