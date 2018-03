Na mecie w miejscowości Filottrano triumfował po indywidualnej akcji Brytyjczyk Adam Yates (Mitchelton-Scott), wyprzedzając o siedem sekund grupę, na której czele finiszowali trzykrotny mistrz świata Słowak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) i Kwiatkowski. Cztery sekundy bonifikaty pozwoliły Kwiatkowskiemu zdobyć błękitną koszulkę lidera.

Zapatrzony w Boga i Tysona. Ma 20 lat i został mistrzem świata Podziwia Tysona... czytaj dalej » Adam Yates triumfował zaledwie kilkadziesiąt minut po tym, jak w Nicei jego brat bliźniak Simon niespodziewanie stracił pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej wyścigu Paryż-Nicea na rzecz Hiszpana Marca Solera.



Niedzielny etap był dedykowany pochodzącemu z Filottrano włoskiemu kolarzowi Michele Scarponiemu, który przed rokiem w trakcie przygotowań do Giro d'Italia został śmiertelnie potrącony przez furgonetkę. Po zakończeniu rywalizacji kolarze grupy Astana odwiedzili jego grób.

O włoskim kolarzu pamiętał także Kwiatkowski.

"Zwycięstwo etapowe było moim celem, ale jestem dumny, że założyłem błękitną koszulkę w Twoim mieście, Michele" - napisał na Twitterze.

Stage win was my goal, but I am very proud to wear Maglia Azzurra in Your hometown, Michele

