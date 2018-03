Kwiatkowski nie powtórzył wyczynu. We włoskim klasyku najlepszy Nibali





W marcu Kwiatkowski wygrał wyścig Tirreno-Adriatico

Włoch Vincenzo Nibali z ekipy Bahrain-Merida wygrał po indywidualnej akcji wyścig Mediolan-San Remo, pierwszy z pięciu najbardziej prestiżowych klasyków, tzw. monumentów kolarstwa. Michał Kwiatkowski z grupy Sky, który triumfował przed rokiem, zajął jedenaste miejsce.

Nibali zaatakował na ostatnim podjeździe na 291-kilometrowej trasie, Poggio, sześć kilometrów przed metą. Na zjeździe uzyskał trzynaście sekund przewagi nad rozciągniętym peletonem, ale niemal do końca nie mógł być pewny sukcesu.

Dopiero na ostatnich metrach mógł podnieść ręce w geście triumfu, a tuż za nim finiszowali pierwsi z grupy pościgowej Australijczyk Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) i Francuz Arnaud Demare (Groupama-FDJ).



Szóste miejsce zajął trzykrotny mistrz świata Słowak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), a Kwiatkowski uplasował się na 11. pozycji.

"Próbowałem atakować"

- To był ciężki dzień. Czułem się całkiem dobrze, ale finisz był nieco dziwny. Nibali był mocny, dla niego, jako dla Włocha, wygrać ten wyścig to duża sprawa. Kiedy odskoczył i uzyskał przewagę, w peletonie nie doszło już do zbyt wielu przetasowań. Czekałem na wzniesienie. Dwa razy próbowałem atakować, ale strata była zbyt duża - przyznał po wyścigu Polak.

Kwiatkowski martwił się o swojego kolegę z drużyny Łukasza Wiśniowskiego, który nie ukończył wyścigu z powodu kraksy. - Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku - dodał "Kwiato". Jak poinformował na swoje stronie zespół Sky, Wiśniowski zszedł z trasy o własnych siłach. Doznał jednak obrażeń nadgarstka i dlatego nie mógł kontynuować jazdy.

"Rekin" po raz trzeci

33-letni Nibali, słynny "Rekin z Mesyny", ma w dorobku zwycięstwa w trzech największych wyścigach etapowych - Tour de France, Giro d'Italia i Vuelta a Espana, ale dobrze sobie radzi również w klasykach. W sobotę zwyciężył w swoim trzecim "monumencie", na koncie ma dwie wygrane w Giro di Lombardia (2015, 2017)