Kolarz rezygnuje. "Niedobrze czuję się na rowerze"

Foto: filip bossuyt CC BY 2.0 | Video: filip bossuyt CC BY 2.0, Nicola CC BY-SA 4.0, Florian Pépellin

Marcel Kittel z powodu kłopotów zdrowotnych postanowił zakończyć sezon. Oznacza to, że 30-letni Niemiec nie wystartuje we wrześniowych mistrzostwach świata, które odbędą się w Innsbrucku (22-30 września). To kolejny znany zawodnik, którego zabraknie w tej imprezie.