Majka skończył sezon. Ostatni klasyk dla Francuza





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Pinot był pierwszy na mecie

Francuski kolarz Thibaut Pinot wygrał po samotnym finiszu w Como ostatni z wielkich wyścigów klasycznych sezonu - Il Lombardia. Siódme miejsce zajął Rafał Majka, dla którego był to ostatni start w sezonie.

Pinot wyprzedził o 32 sekundy ubiegłorocznego triumfatora Włocha Vincenzo Nibalego . O trzecią lokatę walkę sprinterską stoczyło sześciu zawodników. Najszybszy z tej grupy okazał się Belg Dylan Teuns.



- To moje najpiękniejsze zwycięstwo. Wygrać tutaj, wyprzedzając Vincenzo, to coś, o czym mogłem tylko marzyć - powiedział na mecie 28-letni Pinot, który trzy dni temu triumfował w innym z włoskich klasyków - Mediolan-Turyn. W obu startach wpisał się na listę zwycięzców jako pierwszy Francuz od 21 lat. W 1997 roku w Turynie i w Lombardii świętował sukcesy Laurent Jalabert.



W sobotę walka o zwycięstwo na 241-kilometrowej trasie z Bergamo do Como rozpoczęła się około 50 km przed metą na dwukilometrowym podjeździe Mur de Sormano. Oderwał się wtedy od uszczuplonej już mocno czołowej grupy Słoweniec Primoz Roglic, a po nim Pinot i Nibali. Później dołączył do nich jeszcze Kolumbijczyk Egan Bernal.

Próba Majki

W końcówce wyścigu Majka jechał aktywnie, próbował odskoczyć na podjeździe od zawodników z grupki pościgowej i powalczyć o podium. Nie udało się, ale i tak zanotował jeden z lepszych tegorocznych wyników. Sezon 2018 zakończył bez ani jednego zwycięstwa.



- To mój ostatni wyścig sezonu, cieszę się, że mogłem się pokazać z dobrej strony, choć oczywiście celowałem w wygraną. Na końcowych kilometrach próbowałem urwać się z kilkuosobowej grupy, która jechała za Pinotem i Nibalim. Doszliśmy Włocha, ale ostatecznie znów odjechał i walczyliśmy o 3. miejsce, w sprincie po płaskim nie miałem już dużych szans. Teraz czeka mnie regeneracja po sezonie, roztrenowanie i zastanowienie się co i jak robić dalej, aby w 2019 było zdecydowanie lepiej. Dziękuję Wam wszystkim za kibicowanie w lepszych i gorszych momentach! - skomentował Majka.



Il Lombardia, znany wcześniej jako Giro di Lombardia, to jeden z pięciu "monumentów", najbardziej prestiżowych klasyków sezonu. Najlepszym wynikiem Polaka w tym wyścigu było trzecie miejsce Majki w 2013 roku.



Wyniki Il Lombardia, Bergamo - Como (241 km):



1. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) - 5:53.22

2. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) 32 s

3. Dylan Teuns (Belgia/BMC) 43

4. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First)

5. Tim Wellens (Belgia/Lotto Soudal)

6. Jon Izagirre (Hiszpania/Bahrain-Merida)

7. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe)

8. Domenico Pozzovivo (Włochy/Bahrain-Merida) ten sam czas

9. Daniel Martin (Irlandia/UAE Team Emirates) 48

10. George Bennett (Nowa Zelandia/LottoNL-Jumbo) 1.22

...

. Michał Gołaś (Polska/Sky) nie ukończył

. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) nie ukończył