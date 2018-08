Chwycił bidon i dostał karę. Kwiatkowski zmniejszył stratę do lidera

W środę Michał Kwiatkowski stracił czerwoną koszulkę lidera wyścigu Vuelta a Espana. Po etapie nowy lider wyprzedzał go o nieco ponad minutę. Kilka godzin później do gry weszli jednak organizatorzy. Jego przewaga stopniała o dwadzieścia sekund, co było efektem nałożonej kary.