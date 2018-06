Kwiatkowski w żółtej koszulce. Kapitalny prolog Polaka





Michał Kwiatkowski z grupy Sky wygrał w niedzielę w Valence prolog kolarskiego wyścigu Criterium du Dauphine i zdobył koszulkę lidera klasyfikacji generalnej.

Ścigają kolarzy z dopingiem technologicznym. Na celowniku zwycięzca Giro Międzynarodowa... czytaj dalej » To jego piąte zwycięstwo w tym sezonie, po sukcesach w klasyfikacji generalnej wyścigów Tirreno-Adriatico oraz Dookoła Algarve i dwóch etapowych triumfach w tym drugim. Jest to równocześnie trzeci etapowy sukces polskiego kolarza w Criterium du Dauphine, po Cezarym Zamanie (1993) i Sylwestrze Szmydzie (2009).



Na 6,6-kilometrowej trasie, dzień po swoich 28. urodzinach, Kwiatkowski wyprzedził o sekundę Holendra Josa Van Emdena (Lotto NL), o trzy kolegę z ekipy Włocha Gianniego Moscona oraz o pięć Nowozelandczyka Patricka Bevina (BMC).



- Wróciłem do ścigania po 40 dniach przerwy i od razu udało mi się zwyciężyć. To dobry prezent na urodziny, które obchodziłem wczoraj - powiedział triumfator prologu.



REPORT/REACTION: @kwiato kicked off the Criterium du #Dauphine in superb style with a victory in the opening prologue.



>https://t.co/tXN2I0lihApic.twitter.com/7x0Lze0lSa — Team Sky (@TeamSky) 3 czerwca 2018





Faworyci daleko

Główni kandydaci do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Francuz Romain Bardet i Włoch Vincenzo Nibali zajęli 54. i 59. miejsce tracąc, odpowiednio, 23 i 24 sekundy. Pecha miał kolega Kwiatkowskiego z ekipy Sky, mający być jej liderem Brytyjczyk Geraint Thomas, który przewrócił się na jednym z ostrych wiraży i zajął 43. miejsce.



Drugi z Polaków na liście startowej Tomasz Marczyński (Lotto-Soudal) uzyskał czas 7.59 i został sklasyfikowany na 94. miejscu. Wśród uczestników tegorocznej rywalizacji ostatecznie zabrakło awizowanego wcześniej Przemysława Niemca (UAE Team Emirates).



W poniedziałek pierwszy etap wyścigu z Valence do Saint-Juste-Saint-Rambert (179 km).



Wyniki prologu, Valence - Valence (6,6 km):



1. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 7.25

2. Jos Van Emden (Holandia/Lotto NL-Jumbo) strata 1 s

3. Gianni Moscon (Włochy/Sky) 3

4. Patrick Bevin (Nowa Zelandia/BMC) 5

5. Victor Campenaerts (Belgia/Lotto Soudal) 5

6. Matthias Braendle (Austria/Trek-Segafredo) 6

...

94. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 34