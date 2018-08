Wielka moc Kwiatkowskiego. Zwycięstwo i koszulka lidera w Tour de Pologne





Foto: PAP/Andrzej Grygiel | Video: PAP Kwiatkowski kapitalnie spisał się na czwartym etapie

Kapitalna jazda Michała Kwiatkowskiego w Tour de Pologne! Kolarz grupy Sky wygrał czwarty etap i został liderem całego wyścigu. "Kwiato" na finiszu pod górę wyprzedził zwycięzcę ubiegłorocznego wyścigu Belga Dylana Teunsa (BMC).

Dwa razy przegrywał na ostatniej prostej, wreszcie wygrał. Nowy lider w Tour de Pologne Kolumbijczyk... czytaj dalej » Po trzech etapach dla sprinterów, we wtorek kolarze wjechali w góry. Trasa czwartego etapu prowadziła z Jaworzna do Szczyrku (179 km). W żółtej koszulce lidera jechał Kolumbijczyk Alvaro Hodeg (Quick-Step), ale wiemy już, że stracił ją na rzecz "Kwiato".



Kwiatkowski uzyskał na mecie trzy sekundy przewagi nad następnymi pięcioma zawodnikami i sześć nad kolejną siódemką. Dołączając do tego 10-sekundową bonifikatę za zwycięstwo etapowe to pokaźna zaliczka przed następnymi odcinkami.

Wiedział kiedy zaatakować

Rozgrywany w idealnych warunkach atmosferycznych, najdłuższy etap w tegorocznej edycji, miał dać odpowiedź na pytanie, kto ze stawki będzie się liczyć w walce o zwycięstwo w wyścigu. Przed rokiem właśnie ten odcinek przyniósł Teunsowi niewielką, ale wystarczającą przewagę, aby wygrać Tour de Pologne.

- To może być kluczowy etap. Przed rokiem rozstrzygnął o losach Tour de Pologne. Na ściance przy Orlim Gnieździe zwyciężył Dylan Teuns, który potem wygrał cały wyścig - mówił w piątek na konferencji prasowej w Krakowie Kwiatkowski.



Kwiatkowski, mistrz świata z Ponferrady (2014), jeszcze nigdy nie wygrał Tour de Pologne. W 2012 roku był drugi, przegrywając wyścig z Włochem Moreno Moserem o pięć sekund. W Szczyrku zrobił wielki krok, by to jego sportowe marzenie się spełniło.

Wyniki czwartego etapu (Jaworzno - Szczyrk, 179 km):

1. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 4:25.44

2. Dylan Teuns (Belgia/BMC) strata 3 s

3. George Bennett (Nowa Zelandia/LottoNL-Jumbo)

4. Siergiej Czernecki (Rosja/Astana)

5. Daniel Moreno (Hiszpania/EF Education First)

6. Thibaut Pinot (Francja/FDJ) wszyscy ten sam czas

7. Sam Oomen (Holandia/Sunweb) 6

8. Enrico Gasparotto (Włochy/Bahrain-Merida)

9. Sergio Henao (Kolumbia/Sky)

10. Davide Formolo (Włochy/Bora-Hansgrohe) wszyscy ten sam czas

...

21. Paweł Cieślik (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 14

48. Łukasz Owsian (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 54

53. Michał Podlaski (reprezentacja Polski) 1.09

56. Jakub Kaczmarek (reprezentacja Polski) 1.15

72. Przemysław Niemiec (Polska/UAE Team-Emirates) 3.17



Klasyfikacja generalna po czterech etapach:

1. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 13:51.22

2. Dylan Teuns (Belgia/BMC) strata 8 s

3. George Bennett (Nowa Zelandia/LottoNL-Jumbo) 10

4. Siergiej Czernecki (Rosja/Astana) 14

5. Thibaut Pinot (Francja/FDJ)

6. Daniel Moreno (Hiszpania/EF Education First) obaj ten sam czas

7. Sam Oomen (Holandia/Sunweb) 17

8. Enrico Gasparotto (Włochy/Bahrain-Merida)

9. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe)

10. Fabio Aru (Włochy/UAE Team-Emirates) wszyscy ten sam czas

...

17. Paweł Cieślik (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 25

48. Łukasz Owsian (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 1.05

53. Michał Podlaski (reprezentacja Polski) 1.20

55. Jakub Kaczmarek (reprezentacja Polski) 1.26

72. Przemysław Niemiec (Polska/UAE Team-Emirates) 3.28