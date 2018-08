Kwiatkowski: mam doświadczenie z takich końcówek





Kwiatkowski przybliżył się do triumfu w TdP

Michał Kwiatkowski przyznał, że poczuł się pewniej po zwycięstwie na czwartym etapie Tour de Pologne z metą w Szczyrku. Kolarz grupy Sky założył we wtorek żółtą koszulkę lidera wyścigu.

- Zwycięstwo daje mi trochę większą pewność siebie, niż miałem ją dzisiaj rano. Myślę, że jeszcze bardziej będę mógł liczyć na wsparcie zespołu w obronie żółtej koszulki - powiedział Kwiatkowski.



Mistrz świata z Ponferrady (2014) wyprzedził o trzy sekundy triumfatora ubiegłorocznego Tour de Pologne Belga Dylana Teunsa oraz Nowozelandczyka George’a Bennetta.



Wielka moc Kwiatkowskiego. Zwycięstwo i koszulka lidera w Tour de Pologne Kapitalna jazda... czytaj dalej » Zadecydował ostatni, 1200-metrowy, stromy podjazd do mety. Zaatakował Ekwadorczyk Richard Carapaz, ale Kwiatkowski odczekał na odpowiedni moment i przyspieszył, nie dając szans rywalom.

Czekał do ostatniej chwili

Czy miał obawę, że może nie doścignąć zawodnika ekipy Movistar?



- Mam doświadczenie z takich końcówek. Na Caubergu rozgrywa się Amstel Gold Race, a na Mur de Huy - Strzała Walońska. Te wczesne ataki, które wyglądają imponująco, nie mają za bardzo sensu. Trzeba znać trasę, a dzisiaj w autobusie razem z kolegami z drużyny oglądaliśmy na wideo końcowe dwa i pół kilometra. Ostatnia czterystumetrowa ścianka jest naprawdę wymagająca. Musiałem zachować chłodną głowę i myśleć o tym, co będzie się działo na ostatnich 300, 400 metrach - odpowiedział.



28-letni kolarz z Torunia podziękował kolegom z drużyny Sky za wielką pracę włożoną podczas całego etapu. Wśród jego pomocników są Łukasz Wiśniowski i Michał Gołaś.



- Kolegom z zespołu należą się podziękowania za to, że nie bali się wziąć odpowiedzialności za przebieg etapu. Nie było pewności, jeśli chodzi o dyspozycję moją czy Sergio Henao. Mimo to potrafiliśmy wziąć odpowiedzialność za gonienie ucieczki, co nie było łatwą sztuką. Nigdy nie odpuszcza się ucieczki. Zdobyli bardzo dużą, sześciominutową przewagę. Nie było łatwo ją doścignąć, a inne ekipy nie kwapiły się do tego. Wielkie dzięki dla moich kolegów - cieszył się.

Rywal wciąż wierzy

Lider wyścigu skomentował również wypowiedź Teunsa, który kilka minut wcześniej oświadczył dziennikarzom, że Tour de Pologne dopiero się zaczyna.

Źródło: PAP/Andrzej Grygiel Kwiatkowski zyskał żółtą koszulkę lidera



- On na pewno wie, jak wiele zyskał na tym, że wygrał przed rokiem na tej ściance. Każda sekunda się liczy. Wczoraj udało mi się zdobyć sekundę na lotnej premii. Jestem bardzo szczęśliwy, że zdobyłem dzisiaj dziesięciosekundową bonifikatę. W Tour de Pologne walczy się do końca i na pewno czekają na mnie mocne ataki - podsumował.



W klasyfikacji generalnej Kwiatkowski wyprzedza o osiem sekund Teunsa oraz o dziesięć Bennetta. Stratę 14 sekund ma kolejnych trzech zawodników: Rosjanin Siergiej Czerniecki, Francuz Thibaut Pinot oraz Hiszpan Dani Moreno.



W środę odbędzie się piąty etap, z Wieliczki do Bielska-Białej (152 km).

Wyniki czwartego etapu (Jaworzno - Szczyrk, 179 km):

1. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 4:25.44

2. Dylan Teuns (Belgia/BMC) strata 3 s

3. George Bennett (Nowa Zelandia/LottoNL-Jumbo)

4. Siergiej Czernecki (Rosja/Astana)

5. Daniel Moreno (Hiszpania/EF Education First)

6. Thibaut Pinot (Francja/FDJ) wszyscy ten sam czas

7. Sam Oomen (Holandia/Sunweb) 6

8. Enrico Gasparotto (Włochy/Bahrain-Merida)

9. Sergio Henao (Kolumbia/Sky)

10. Davide Formolo (Włochy/Bora-Hansgrohe) wszyscy ten sam czas

...

21. Paweł Cieślik (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 14

48. Łukasz Owsian (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 54

53. Michał Podlaski (reprezentacja Polski) 1.09

56. Jakub Kaczmarek (reprezentacja Polski) 1.15

72. Przemysław Niemiec (Polska/UAE Team-Emirates) 3.17



Klasyfikacja generalna po czterech etapach:

1. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 13:51.22

2. Dylan Teuns (Belgia/BMC) strata 8 s

3. George Bennett (Nowa Zelandia/LottoNL-Jumbo) 10

4. Siergiej Czernecki (Rosja/Astana) 14

5. Thibaut Pinot (Francja/FDJ)

6. Daniel Moreno (Hiszpania/EF Education First) obaj ten sam czas

7. Sam Oomen (Holandia/Sunweb) 17

8. Enrico Gasparotto (Włochy/Bahrain-Merida)

9. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe)

10. Fabio Aru (Włochy/UAE Team-Emirates) wszyscy ten sam czas

...

17. Paweł Cieślik (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 25

48. Łukasz Owsian (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 1.05

53. Michał Podlaski (reprezentacja Polski) 1.20

55. Jakub Kaczmarek (reprezentacja Polski) 1.26

72. Przemysław Niemiec (Polska/UAE Team-Emirates) 3.28