Polacy powalczą o "Flandryjską Piękność". "Kilka kart, którymi możemy grać"





Foto: EPA | Video: PAP/EPA Michał Kwiatkowski miał ostatnio powody do zadowolenia

Michał Kwiatkowski i Michał Gołaś z grupy Sky oraz Maciej Bodnar z ekipy Bora-Hansgrohe wystartują w Niedzielę Wielkanocną w 102. edycji klasyka kolarskiego Dookoła Flandrii. To drugi w sezonie "monument", po wyścigu Mediolan-San Remo.

Trasa z Antwerpii do Oudenaarde liczy 266,5 km. Po drodze zawodnicy pokonają 18 krótkich i wąskich podjazdów, z których sześć ostatnich jest wyłożonych kostką brukową. Ostatnia wspinaczka czeka ich na Paterbergu, 13 km przed finiszem.

Nie wybrali lidera

"Wpadały na krawężniki, rozbijały się o słupy". Kolarski wyścig niczym "rzeźnia" Deszcz, zimno,... czytaj dalej » Jazda po bruku nie należy do mocnych stron Kwiatkowskiego. Mistrz świata z Ponferrady z 2014 roku trzykrotnie startował we "Flandryjskiej Piękności" i najwyższą jego lokatą była 27. dwa lata temu. W tej części sezonu jego priorytetem będą ardeńskie klasyki, począwszy od Amstel Gold Race 15 kwietnia.



Dyrektor sportowy Servais Knaven nie wskazał lidera brytyjskiej drużyny na niedzielny wyścig.

- Mamy silny skład, który może osłaniać swoich liderów na płaskich odcinkach i między podjazdami. Posiadamy kilka kart, którymi możemy grać przed główną rozgrywką i w finale - ocenił, cytowany na stronie internetowej Sky.



W składzie brytyjskiej ekipy najlepsze wyniki w Ronde van Vlaanderen uzyskiwał Holender Dylan van Baarle, szósty i czwarty w dwóch ostatnich edycjach.





SQUAD: We can't wait for this Sunday and #RVV18. Meet our Tour of Flanders team and read @ServaisKnaven's pre-race thoughts



> https://t.co/xooHWE83Flpic.twitter.com/6Nr5hUuavw — Team Sky (@TeamSky) 29 marca 2018







Pomocnik Sagana

"Kwiato" wygrał i nie dowierza. "Proszę, nie budźcie mnie" Duma i szczęście,... czytaj dalej » Bodnar jak zwykle będzie wspierać trzykrotnego mistrza świata Petera Sagana. Słowak prezentuje bardzo dobrą formę, co potwierdził w minioną niedzielę, zwyciężając z wielką łatwością w innym klasyku we Flandrii - Gandawa-Wevelgem. Sagan ma już na koncie jeden triumf w "Ronde" - w 2016 roku.



Ubiegłoroczną edycję wygrał po skutecznej ucieczce Belg Philippe Gilbert. Będzie on jednym z liderów ekipy Quick-Step, obok swojego rodaka, triumfatora środowego wyścigu Dwars Door Vlaanderen Yves'a Lampaerta, Holendra Nikiego Terpstry i Czecha Zdenka Stybara.



Wielki apetyt na wygraną ma też trzech innych Belgów: mistrz olimpijski z Rio de Janeiro Greg Van Avermaet (BMC), Tiesj Benoot (Lotto Soudal) oraz Sep Vanmarcke (Education First).

Najwyżej piąty

Polacy startowali w Dookoła Flandrii począwszy od 1990 roku (Zenon Jaskuła i Joachim Halupczok). W pierwszej dziesiątce udało się ukończyć wyścig tylko Zbigniewowi Spruchowi. W 1999 roku zajął piąte miejsce, a w 2000 - dziewiąte.



Przed wyścigiem mężczyzn zakończą rywalizację panie na trasie wokół Oudenaarde (153,3 km). Wśród zgłoszonych jest Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM).