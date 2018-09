Mistrzyni olimpijska sparaliżowana. "Co mam robić?"





Foto: Felix Kaestle/DPA/PAP | Video: DPA/PAP, Twitter Kristina Vogel to dwukrotna mistrzyni olimpijska

Dwukrotna mistrzyni olimpijska w kolarstwie torowym Kristina Vogel jest sparaliżowana i musi zakończyć karierę. Niemka uległa wypadkowi podczas treningu w czerwcu, później przeszła kilka operacji, ale nie odzyskała pełni sprawności. Vogel ma 27 lat.

Niemka zwyciężyła w sprincie drużynowym na igrzyskach w Londynie w 2012 roku oraz w sprincie indywidualnym cztery lata później w Rio de Janeiro. W dorobku ma ponadto 11 złotych medali mistrzostw świata. Jest najbardziej utytułowaną zawodniczką w historii tej dyscypliny.



"Co za g..., nic innego nie można o tym powiedzieć. Nieważne, jak się to ujmie, nie mogę już chodzić" - przyznała Vogel na łamach magazynu "Der Spiegel".



Die Bahnradsportlerin Kristina Vogel, 27, spricht zum ersten Mal über ihre Querschnittlähmung - und über die Sinnlosigkeit der Frage ”Warum ich?” Morgen im neuen @DerSPIEGEL, jetzt das ganze Gespräch online lesen (Spiegel+) https://t.co/sKDekDEkLE — SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) 7 września 2018





Musi zaakceptować

26 czerwca Niemka trenowała na torze w Chociebużu i jadąc z prędkością około 60 km/h zderzyła się z młodym kolarzem z Holandii. Przewieziono ją do szpitala w Berlinie, gdzie poddała się kilku operacjom. Holendrowi nic się nie stało.



"Co mam robić? Wydaje mi się, że im szybciej zaakceptuje się nową sytuację, tym łatwiej sobie z nią poradzić" - dodała Vogel.



Po czerwcowym wypadku jej team Erdgas rozpoczął zbiórkę pieniędzy pod hasłem #staystrongkristina. Cała pozyskana kwota w wysokości ok. 120 tysięcy euro zostanie teraz przekazana rodzinie zawodniczki.