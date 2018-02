Polski kolarz potrącony przez samochód. "Kask uratował mi życie"





Polski kolarz Tomasz Marczyński uległ groźnemu wypadkowi podczas sobotniego treningu. Po zderzeniu z samochodem doznał urazów szyi i twarzy. W związku z tym Marczyński nie wystartuje w rozpoczynającym się w środę wyścigu Dookoła Andaluzji.

O wypadku i stanie zdrowia 33-letniego zawodnika poinformował w niedzielę jego zespół Lotto-Soudal. Do incydentu doszło w okolicach Grenady. Polski kolarz w niedzielę wrócił do domu.

"Wrócę"

Auto dachowało. Poważne obrażenia mistrzyni Australijka... czytaj dalej » "Tomasz Marczyński został potrącony przez samochód. Doznał urazu szyi i ma obtarcia na twarzy, bo uderzył głową o samochód. Założono mu szwy na nosie, ale na szczęście nie doszło do żadnych złamań. Tomasz wrócił do domu, życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia!" - napisano w komunikacie belgijskiego teamu w mediach społecznościowych.



Sam zawodnik na swoim koncie na Twitterze zamieścił zdjęcie, na którym ma zakrwawioną twarz i założony kołnierz na szyi. "I will be back" (wrócę - od red.) - napisał 33-letni zawodnik. W kolejnym wpisie zaprezentował z kolei poobłamywany kask. "Uratował mi życie" - przyznał kolarz.

W sierpniu ubiegłego roku Marczyński osiągnął duży sukces, wygrywając dwa etapy Vuelta a Espana. Niedługo później przedłużył kontrakt z Lotto Soudal do 2020 roku.