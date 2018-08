Odpoczywał od kolarstwa. Stracił nogę





Adrien Costa był wschodzącą gwiazdą kolarstwa

Był jednym z najbardziej obiecujących kolarzy młodego pokolenia. Ostatnio Adrien Costa się nie ścigał, bo po śmierci kolegi zrobił sobie przerwę od zawodowego sportu. Miał wrócić w 2019 roku, ale już nie wróci. Po wypadku w górach Amerykanin stracił nogę.

Dramat wydarzył się podczas jego samotnej wspinaczki w Kalifornii. Na prawą nogę Adriena spadł głaz ważący grubo ponad tonę. Kończyna została zmiażdżona, a sportowiec w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Nogi nie udało się uratować. Jak poinformowała grupa kolarska Axeon Hagens Berman, w której Costa ostatnio się ścigał, niezbędne było przeprowadzenie amputacji poniżej kolana.

Musiał przewartościować życie

Niespełna 21-letni kolarz ponad rok temu odstawił rower po śmiertelnym wypadku kolegi z grupy. Chad Young nie przeżył kraksy w jednym z wyścigu.



- Muszę przewartościować swoje życie - ogłosił Costa. Młody Amerykanin zamierzał zastanowić się nad swoimi celami prywatnymi i zawodowymi. Na początku tego roku przyznał, że to jeszcze nie ten czas i nie wraca.



W USA był uważany za jednego z najzdolniejszych kolarzy. To wicemistrz świata juniorów, cztery lata temu wybrano go najlepszym juniorem w swoim kraju.



"Każdy w naszej grupie jest głęboko poruszony wiadomością, a nasze myśli i modlitwy w tym trudnym czasie są z rodziną Adriena i jego przyjaciółmi" - napisano w oświadczeniu Hagens Berman Axeon.

Kierownictwo grupy rozpoczęło zbiórkę pieniędzy na rehabilitację byłego zawodnika.



Saddened to report dear friend & former teammate Adrien Costa was seriously injured while rock climbing causing him to lose part of his leg. We set up a GoFundMe page to support his rehab. Please consider donating & sharing, anything helps.https://t.co/XsT9gtovM3 — Hagens Berman Axeon (@HBAxeon) 8 sierpnia 2018