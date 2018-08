Niemcy wierzą w Majkę. Dostał nowy kontrakt





Foto: PAP/EPA/YOAN VALAT | Video: PAP/EPA Było Tour de France, teraz Majka pojedzie w Vuelta a Espana

Rafał Majka i Paweł Poljański przedłużyli do 2020 roku kontrakty z Bora-hansgrohe - poinformowała niemiecka grupa kolarska.

- Jestem szczęśliwy, że zostaję w zespole. Ostatnie półtora roku było co prawda dalekie od doskonałości, ale teraz jestem w dobrej formie i chciałbym podczas Vuelta a Espana wrócić na ścieżkę sukcesów" - powiedział Majka przed rozpoczynającym się w sobotę wyścigiem.



Obie strony wyraziły zadowolenie, że będą kontynuować współpracę. "Dla zawodnika bardzo ważne jest, by mieć profesjonalne otoczenie i pozytywną atmosferę wokół siebie. Oba te elementy są w Bora-hansgrohe perfekcyjne, a duch zespołu jest niesamowity" - dodał brązowy medalista olimpijski z Rio de Janeiro.

Dumny Poljański

Oprócz niespełna 29-letniego Majki, który barwy tego teamu reprezentuje od 2017 roku, umowy z niemiecką drużyną przedłużyli 28-letni Paweł Poljański i trzy lata młodszy od niego Australijczyk Jay McCarthy.



- Jestem dumny, że mogę się ścigać w jednej w najlepszych grup kolarskich na świecie. Oprócz profesjonalnej pracy, jest miejsce na żarty i wspólnie świetnie się bawimy. Bardzo dobrze się tu czuję i cieszę się, że zostaję dłużej - wspomniał Poljański.