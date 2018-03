Historyczny sukces Kwiatkowskiego. Wygrał wyścig Tirreno - Adriatico





Foto: EPA | Video: PAP/EPA Michał Kwiatkowski triumfuje

Pierwsze polskie zwycięstwo w prestiżowym wyścigu Tirreno - Adriatico stało się faktem. We wtorek Michał Kwiatkowski obronił koszulkę lidera w jeździe indywidualnej na czas na płaskiej trasie ze startem i metą w San Benedetto del Tronto (10 km).

Zawodnicy startujący na początku wtorkowej czasówki mieli lepsze warunki niż ostatni kolarze. Wszystko dlatego, że w międzyczasie spadł deszcz. Trasa zrobiła się mokra i startujący na końcu stawki najlepsi zawodnicy nie mogli np. szybko wjeżdżać w zakręty.

Utrzymał przewagę

Kwiatkowski krok od wygranej. "Lider wylądował bezpiecznie" Michał... czytaj dalej » Najgroźniejsi rywale Kwiatkowskiego ruszali do boju tuż przed nim. Kolega z zespołu Sky Brytyjczyk Geraint Thomas miał 29 sekund straty do Polaka, Hiszpan Mikel Landa (Movistar) - 23 sekundy, a Włoch Damiano Caruso (BMC) tylko trzy sekundy. Było jednak wiadomo, że Sycylijczyk nie jest tak dobry w jeździe na czas, jak mistrz świata z 2014 roku.

"Kwiato" od początku narzucił mocne tempo i już na półmetku był szybszy od konkurentów do końcowego sukcesu. Ambitnie walczył do samej mety i to się opłaciło.

W trudnych warunkach Polak zajął 12. miejsce na siódmym etapie (tracąc 20 s do zwycięzcy, Australijczyka Rohana Dennisa), co wystarczyło do końcowego wielkiego triumfu. Ostatecznie w generalce Kwiatkowski pokonał Caruso o 23 sekundy i Thomasa o 32 s.

Dołączył do Majki

To drugi wyścig etapowy rangi World Tour, w którym zwyciężył polski kolarz. Pierwszym był Tour de Pologne 2014, wygrany przez Rafała Majkę. W tym sezonie Kwiatkowski triumfował już na dwóch etapach i w klasyfikacji generalnej wyścigu Dookoła Algarve. Do bogatej kolekcji sukcesów dopisał teraz "wyścig dwóch mórz".

Wyniki 7. etapu:



1. Rohan Dennis (Australia/BMC) - 11.14

2. Jos van Emden (Holandia/LottoNL-Jumbo) strata 4 s

3. Jonathan Castroviejo (Hiszpania/Sky) 8

4. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) 8

5. Gianni Moscon (Włochy/Sky) 12

6. Michael Hepburn (Australia/Mitchelton-Scott) 13

...

12. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 20

25. Maciej Bodnar (Polska/Bora–Hansgrohe) 30

96. Rafał Majka (Polska/Bora–Hansgrohe) 1.15

109. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 1.34



Klasyfikacja generalna:



1. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) - 25:32:56

2. Damiano Caruso (Włochy/BMC) 24 s

3. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Sky) 32

4. Tiesj Benoot (Belgia/Lotto Soudal) 1.06

5. Adam Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) 1.10

6. Mikel Landa (Hiszpania/Movistar) 1.13

...

37. Rafał Majka (Polska/Bora–Hansgrohe) 15.39

75. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 34.22

126. Maciej Bodnar (Polska/Bora–Hansgrohe) 1:00.42