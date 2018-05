Wygrał etap, przegrał z chorobą. Rezygnacja w Giro





Tim Wellens wycofał się przed startem do sobotniego, 14. etapu wyścigu Giro d'Italia. Belgijski kolarz ma objawy zapalenia oskrzeli - poinformowała jego grupa Lotto Soudal. To kolejny wielki wyścig, którego z powodów zdrowotnych nie ukończył.

Hat-trick zbieracza punktów. Viviani znowu najlepszy w Giro Włoch Elia... czytaj dalej » - Już od przeprowadzki z Izraela na Sycylię czułem, że źle śpię. Niestety, po powrocie na kontynent nic się nie poprawiło. Teraz na mnie czeka kilka dni odpoczynku, a potem wracam do treningów - zapowiedział kolarz, który w ubiegłym tygodniu wygrał czwarty etap 101. edycji Giro.



W sobotę rano Wellens miał gorączkę i zrezygnował ze startu w etapie z piekielną wspinaczką i metą na Monte Zoncolan, gdzie w pewnym momencie nachylenie sięga 20 procent!



Belg żałuje przedwczesnego zakończenia wyścigu, ale dzięki etapowemu zwycięstwu ocenia tegoroczny start w Giro za udany. - Biorę kilka dni wolnego i wracam do treningu - zapowiedział.

Wcześniej alergia

26-latek ma ostatnio pecha do wielkich tourów. W ubiegłym roku nie ukończył również Tour de France, wtedy przegrał z alergią.



Przed sobotnim wyzwaniem właścicielem różowej koszulki lidera był Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott), który ma przewagę 47 sekund nad zwycięzcą ubiegłorocznego Giro Holendrem Tomem Dumoulinem (Sunweb). Trzeci, ze stratą nieco ponad minuty, jest Francuz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).



Klasyfikacja generalna:

1. Simon Yates (Wlk. Brytania/Mitchelton-Scott) 55:54.20

2. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb) + 47 s

3. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) + 1.04

4. Domenico Pozzovivo (Włochy/Bahrain-Merida) + 1.18

5. Richard Carapaz (Ekwador/Movistar) + 1.56